 

Победитель «Ледникового периода» Федор Федотов стал отцом

11.01.2022, 21:30, Разное
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Российский актер Федор Федотов и олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар 8 января стали победителями нового сезона популярного шоу «Ледниковый период». Вознаграждением за победу для Федотова стало рождение его первенца. 10 января на свет появилась Ульяна Федотова.
В течение всего сезона шоу «Ледниковый период» Федотов и Волосожар уверенно лидировали, занимая первые места в списке претендентов на победу. Не помешала победить даже травма, полученная олимпийской чемпионкой в разгар соревнований. Волосожар серьезно травмировала колено, но несмотря на это, продолжала участие в шоу – и пара победила в 8-м сезоне «Ледникового периода».

К вечеру десятого января Федотов объявил о том, что он стал счастлив вдвойне. Актер и его возлюбленная Анастасия Грибова стали родителями малышки – Ульяны Федотовой.

Источник: radiokp.ru



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