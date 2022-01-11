 

Новообразования вокруг глаз могут указывать на поражение печени

11.01.2022, 21:30, Разное
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Каждому человеку важно распознавать симптомы поражения печени. Миллионы людей во всем мире страдают из-за сбоев в работе этого важного органа. Для того что бы воспользоваться возможностью регенерации печени, необходимо вовремя распознать симптоматику заболевания.
Специалисты австрийской клиники в Кливлинде отмечают, что кроме известных симптомов поражения печени, таких как боли в животе, желтизна кожных покровов, отечности и зуд, необходимо обратить внимание на кожу вокруг глаз. При наблюдении желтоватых бляшек стоит не медлить с визитом к врачу и пройти обследование печени. Это симптом доброкачественного образования, которое поражает кожу верхнего и нижнего века обоих глаз.

Ксантелазма возникает при накоплении холестерина и нарушении липидного обмена в организме. По клиническим исследованиям у 50 % пациентов с нарушением функции печени отмечается повышенный уровень холестерина.

Причина опухоли может крыться в других причинах, связанных с нарушением здоровья. Академия офтальмологии в Америке связывает появление образования с появлением холестериновых бляшек на стенках сосудов, а это ведет к инсульту так как сосуды постепенно сужаются.

Источник: www.medikforum.ru



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