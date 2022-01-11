 

Мэр Москвы Собянин — о коронавирусе

11.01.2022, 21:23, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«В Москве уже значительное количество заболевших "омикроном"».

В течение 7-10 дней в Москве ожидается «значительный рост заболеваемости» новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания координационного совета по борьбе с инфекцией. «В Москве, к сожалению, уже значительное количество заболевших "омикроном". Это количество быстро нарастает», — уточнил политик.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в столице Собянин пояснил о необходимости мобилизовать дополнительный коечный фонд, усилить контроль за выполнением требований Роспетребназдора и привлекать горожан к вакцинации.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, добавила, что в РФ выявили уже 305 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Она также допустила, что прирост заболеваемости COVID-19 в стране может достичь шестизначных значений.

«Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе», — сказала Попова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Омикрон» в гриппе и вокруг него

Аномальной вспышке ОРВИ в РФ есть простое объяснение

Сегодня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что в ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы могут заразиться «омикроном».

Ранее генеральный директор ВОЗ допустил, что после «омикрона» будут появляться и новые штаммы коронавируса. Он назвал несправедливое распределение вакцин причиной быстрого распространения инфекции.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / Мнение: Почему москвичи переезжают в Севастополь

30.09 / Кредитные каникулы могут продлить из-за коронавируса

15.09 / Мнение: WADA может разрешить спортсменам употреблять марихуану

01.10 / Что будет с Украиной в случае победы Байдена: депутат Рады озвучила печальный прогноз

16.04 / Бумеранг от Джорджа Флойда

28.07 / Мнение: Армянка Маргарита Симоньян учит Армению, как жить..Ей сверху, с пилорамы, виднее!

14.05 / Мнение: Дом Розановой и Дом Немухина

27.04 / Мнение: Благодарности!!

23.10 / Андрей Малахов и другие гости открытия пространства Alina Pinsky Gallery

19.12 / Мнение: Что ждет отставного майора МВД?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика