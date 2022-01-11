Мэр Москвы Собянин — о коронавирусе
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«В Москве уже значительное количество заболевших "омикроном"».
В течение 7-10 дней в Москве ожидается «значительный рост заболеваемости» новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время заседания координационного совета по борьбе с инфекцией. «В Москве, к сожалению, уже значительное количество заболевших "омикроном". Это количество быстро нарастает», — уточнил политик.
На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в столице Собянин пояснил о необходимости мобилизовать дополнительный коечный фонд, усилить контроль за выполнением требований Роспетребназдора и привлекать горожан к вакцинации.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, добавила, что в РФ выявили уже 305 случаев заражения штаммом коронавируса «омикрон». Она также допустила, что прирост заболеваемости COVID-19 в стране может достичь шестизначных значений.
«Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе», — сказала Попова.
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Сегодня директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что в ближайшие 6-8 недель более 50% населения Европы могут заразиться «омикроном».
Ранее генеральный директор ВОЗ допустил, что после «омикрона» будут появляться и новые штаммы коронавируса. Он назвал несправедливое распределение вакцин причиной быстрого распространения инфекции.
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Источник: Новая газета
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