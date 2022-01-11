Мнение: Новый робот “Промобота”
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Новый концепт человекоподобного робота от пермской компании "Промобот".
—
Источник: Colonel Cassad
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Новый концепт человекоподобного робота от пермской компании "Промобот".
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
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