 

Мнение: Новый робот “Промобота”

11.01.2022, 21:22, Разное
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Новый концепт человекоподобного робота от пермской компании "Промобот".

Источник: Colonel Cassad



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