В Черновцах патрульные остановили автомобиль, за рулем был пьяный полковник полиции “в декрете”. Видео

По данным сайта, инцидент случился в ночь на 8 января с начальником управления стратегических расследований в Одесской области. На опубликованном видео мужчина представляется “полковником” и “начальником одесского управления” и просит отпустить его “как коллегу”, утверждая при этом, что он сам в подобных ситуациях неоднократно “отпускал” людей.

Патрульные предлагали ему пройти тест на алкогольное опьянение на месте или проверку в медучреждении, однако мужчина отказался, предлагая посадить за руль свою жену, не употреблявшую алкоголя. На вопрос полицейских, почему женщина изначально не села за руль, он ответил, что супруга не знает города.

ВИДЕОВидео: Думская Нет / Youtube

Пресс-служба Департамента стратегических расследований в комментарии LIGA.net сообщила, что Ефтений с 1 сентября 2021 года находится в отпуске по уходу за ребенком, действующим руководителем одесского управления стратегических расследований является Денис Фролов.

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