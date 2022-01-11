Во Франции за сутки выявили рекордные треть миллиона новых больных COVID-19

“Сегодня вечером будет еще 350 тыс. случаев. Мы никогда не видели таких цифр с начала кризиса”, – сказал глава минздрава.

Pass vaccinal : “Ce texte le gouvernement le présente dans une période incontestablement difficile, marquée par des records de contaminations. Ils seront encore 350.000 cas ce soir. Nous n’avions jamais observé de tels chiffres depuis le début de la crise” @olivierveran pic.twitter.com/CVlyOSVfc7

— Public Sénat (@publicsenat) January 11, 2022

25 декабря 2021 года во Франции впервые было подтверждено более 100 тыс. случаев заражения за сутки. Отметку в 200 тыс. новых инфицирований за сутки страна превысила 29 декабря.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во Франции зафиксировано уже 11,9 млн инфицирований коронавирусом, скончались более 123 тыс. пациентов с COVID-19.

Le Progrès пишет, что во Франции прививки от коронавируса сделали уже более 53 млн человек, а бустерную инъекцию – 29,45 млн.

Ухудшение эпидемической ситуации связывают в Европе с распространением штамма коронавируса “Омикрон”.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В ЮАР в ноябре 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”.

В ВОЗ отмечают, что предварительные данные свидетельствуют о повышенном риске повторного заражения этим вариантом по сравнению с другими. Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов вируса, но менее опасен.

По состоянию на 24 декабря “Омикрон” подтвердили в 110 странах.

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