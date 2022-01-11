 

В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости «омикроном» в стране

11.01.2022, 21:18, Новости дня
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Доля зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон» в РФ уже достаточно большая, в ближайшее время ожидается рост заболеваемости в стране, сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Сейчас все-таки доля «омикрона» достаточно большая, и в ближайшее время, я подозреваю, что мы увидим некоторый рост заболеваемости в стране», – сказал Хафизов в эфире канала «Россия 24», передает РИА «Новости».

Отмечается, что не все случаи «омикрона» в РФ завозные.

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». 



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