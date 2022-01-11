France 24 – Казахстан «зализывает раны» — но спокойствия его власти пока не ощутили

Правительству Казахстана удалось взять ситуацию в стране под контроль — однако, судя по всему, покой ему только снится: во всяком случае, прибывший ранее контингент миротворцев пока страну покидать не будет, пишет France 24. Как отмечается в сюжете канала, казахстанские власти убеждены в том, что подавленный «кровавыми методами» мятеж был организован извне, — и с ними соглашается часть граждан.

Алматы зализывает раны — в экономической столице Казахстана, ставшей сердцем мятежа, который потряс страну на прошлой неделе, до сих пор видны следы насилия. Погибли десятки жителей города; разграблены многочисленные магазины и объекты инфраструктуры.

Восстание подавили кровавыми методами. Авторитарный режим президента Токаева — как, впрочем, и часть граждан — увидели в этом движении руку зарубежных сил.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, президент Казахстана: <…> вступили в действие группы вооружённых боевиков, которые ждали своего часа. Стала очевидной главная цель — подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь идёт о попытке государственного переворота.

НАТАЛЬЯ, психолог: У людей действительно был повод протестовать, и этот повод впоследствии перерос во весь этот ужас. Я считаю, что речь шла о спланированных терактах.

Поводом, о котором говорит эта женщина, главным образом послужило экономическое положение граждан: жители Казахстана жалуются на то, что их зарплаты не растут, тогда как цены уже не один год быстро движутся вверх. Искрой, от которой разгорелось пламя, стало повышение цен на газ, ставшее кошмаром как для отдельных граждан, так и для предприятий.

ОКСАНА СОРОКИНА, директор компании SevenR: В начале 2020 года один сорокафутовый контейнер привезти в Алма-Ату стоило около трёх тысяч долларов. Сейчас, когда мы видим цену 14 тысяч долларов, мы говорим: «Ух ты, какая классная цена!»

Признаком того, что власти вернули ситуацию под контроль, стало восстановление в понедельник доступа в интернет — ранее его на протяжении пяти дней ограничивали.

Впрочем, эти самые власти, похоже, чувствуют себя не так уж безмятежно: РФ заявила, что контингент иностранных войск, в который в том числе входят и российские военнослужащие, прибывшие на подмогу, останется в стране до тех пор, пока ситуация не стабилизируется окончательно.

Дата выхода в эфир 10 января 2021 года.