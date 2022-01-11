 

Исследователи рассказали, что обнаружили в одной из спасательных шлюпок с «Титаника»

11.01.2022, 21:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Несмотря на то, что британский трансатлантический пароход затонул еще в 1912 году, находка стала главным предметом для споров, который длился на протяжении долгих лет после трагедии.

Ведь из-за того, что в те года не существовало жестких правил безопасности, катастрофа унесла с собой более тысячи человеческих жизней.

Многие специалисты предполагают, что из-за уверенности конструкторов в «качестве» своего творения, случилась та самая катастрофа. Ведь никто не мог поверить в то, что «непотопляемый» корабль потерпит крушения в первом же рейсе.

Предметом для споров стало то, что спустя некоторое время, после получения информации о катастрофе, на место крушения корабля отправилась специальная экспедиция.

Специалисты обнаружили одну из шлюпок, в которой находились несколько мертвых тел. По отличительным знакам на униформе стало понятно, что это был обслуживающий персонал Титаника.

Из-за того, что тела погибших находились в океане более месяца, установить их личности не удалось. Но эксперты предположили, что люди, которые погибли в шлюпке просто сбились с маршрута. И когда они значительно отклонились от траектории, просто не смогли обнаружить колону выживших. Но, как бы то ни было, эту трагедию еще будут помнить долгие годы.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Совет раввинов Израиля объявил мясо свиней, привитых от COVID-19, кошерным

13.11 / “У меня дембель”: Юлия Зимина очаровала поклонников стройными ногами

02.11 / Мнение: “Свойство жалить и причинять боль”

26.11 / Прекратите «кошмарить» образование

04.02 / Рабочие «Уралвагонзавода» потребовали ужесточить приговор Алексею Навальному и участникам массовых акций протеста

25.08 / Мнение: Как защитить свой бизнес в 2020 году

26.11 / В Парке Горького отреставрировали народную обсерваторию

08.11 / Что стало с первой женой Плющенко, которую он бросил на девятом месяце беременности

19.05 / Roofr только что провел второй посевной раунд, чтобы упростить закрытие продаж новых кровельных материалов.

11.08 / Мнение: Письмо: “От массажа до прогулок под звездами”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика