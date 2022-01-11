Названы размеры зарплат советских легендарных комедийных актеров

Появилась информация о гонорарах советских комедийных актеров. Стоит сказать, что их доходы были значительно выше, нежели у людей обычных профессий.

К примеру, на полюбившийся многим фильм «Кавказская пленница» было выделено больше 25 тысяч рублей. Наталья Варлей была тогда еще начинающей актрисой, поэтому ей заплатили меньше, нежели остальным – 1200 рублей. Александр Демьяненко получил гонорар размером в 5520, а Вицин – 3390. Юрий Никулин заработал за съемки 5188 рублей.

Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» принес своим актерам тоже немалые гонорары. Юрию Яковлеву досталось сразу 2 роли, поэтому его заработок был наибольшим – 4300 рублей. Сообщается, что гонорар Леонида Куравлева составил 2312 рублей, а Александра Демьяненка, который сыграл Шурика, – 1660.

Люди обычных профессий в СССР могли только мечтать о таких доходах. Напомним, средняя заработная плата рабочего в то время составляла 100-110 рублей в месяц.

Источник: bryansktoday.ru