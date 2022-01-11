Проскурякова заболела после празднования Нового года

Юлия Проскурякова, жена Игоря Николаева, заболела после празднования Нового года. Об этом она пояснила поклонникам в соцсетях.

Некоторые артисты после новогодних каникул остались с проблемами со здоровьем. Так, у юмориста Гарик Харламова сильно повысилась температура на фоне общего недомогания.

У Проскуряковой обострился фарингит. Из-за сильной боли в горле она не может заниматься вокалом со своей дочерью. Это огорчает девочку, ведь она творческий ребёнок и любит петь.

Источник: bimru.ru