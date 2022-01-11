Певица Zivert заинтриговала поклонников татуировкой в тайном месте: “Лично моя”

Популярная певица Юлия Зиверт, выступающая под сценическим псевдонимом Zivert, разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой похвасталась перед подписчиками своими новыми татуировками. Пост знаменитости вызвал массу восторженных отзывов от фолловеров.

Визуальной составляющей публикации Zivert стал небольшой коллаж из пяти фотоснимков, на которых исполнительница позирует перед камерой крупным планом, демонстрируя новое тату. В качестве последнего выступило слово verve, значение которого хозяйка аккаунта растолковала подписчикам в небольшой тираде, сопровождающей изображения: “Новая малышка, добро пожаловать на мой скафандр. Опережая вопросы: VERVE – пыл / индивидуальность художника / живость и яркость / вдохновение / воодушевление / сила изображения. Вторую не покажу. Она лично моя!”.



Изображение взято с: [email protected]_zivert

К слову, Юлия Зиверт с некоторых пор слывет заядлой поклонницей модных рисунков на коже, и теперь, с двумя новыми “фишками”, у неё всего насчитывается 14 тату. Одной из наиболее оригинальных татуировок стало слово Vinyl – его красотка еще прошлой осенью сделала на ребрах в зеркальном отображении в честь выхода своего одноименного музыкального альбома.



Изображение взято с: [email protected]_zivert

Что же касается “новинок”, то вышеупомянутое verve подписчики восприняли с неподдельным оптимизмом и восторженными эмоциями, отметив его стильность и красоту. Стоит отметить, что некоторые поклонники даже попытались выведать у любимицы, каким же было второе тату, а также место его нанесения, однако Zivert так и не раскрыла своего секрета. За день же публикация набрала более 100 тысяч “лайков”.