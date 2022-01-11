 

Выпустить по УДО! – Личное мнение

11.01.2022, 20:40, Разное
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Известный артист Борис Щербаков — не знаю, где он снимался — решил, что Мишка Ефремов достаточно отсидел и пора его выпускать на волю. Об этом артист заявил прямо по телевизору:

«Но на мой взгляд, Мишка уже достаточно наказан. Он что-то понял в этой жизни. И я считаю, что уже пора его выпускать по УДО».


Фото: Соцсети

Достаточно наказан годом тюрьмы за смерть человека? Что-то он понял в жизни — что именно?

Впрочем, это ещё не всё.

Я понимаю, что такое цеховая солидарность. Некоторые артисты, по непонятной мне причине, считают себя небожителями. Им можно чуть больше, намного больше, им можно чуть ли не всё.

И наказание для них якобы должно быть другое. Там, где простого человека нужно посадить, артиста следует выпустить.

Сел пьяным за руль. Въехал на полной скорости в машину на встречке. Убит человек. Год отсидел — наказан достаточно!

Серьёзно? Нет, известный артист Борис Щербаков, ты прямо уверен — наказан за такое достаточно?!

Вот лично мне наплевать, что там понял или не понял Ефремов. Откровенно говорю, как есть — мне вообще неинтересны его душевные метания и понимания.

Зато на что мне точно не плевать — на справедливое наказание. Мало дали ещё, пусть сидит.

И чем известнее человек, тем строже он должен отвечать по закону. Хотя бы для того, чтобы люди чувствовали справедливость, а не двойные стандарты, когда известность становится индульгенцией.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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