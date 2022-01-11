Мнение: В Женеве договорились об омикроне. Эпидемия – завтра

Блин, ну они реально издеваются! Опять все ровно так, как я и предсказывал: стоило вчера провести «чрезвычайно конструктивные» (хотя и абсолютно безрезультатные) переговоры с США – как тут же – то есть буквально на следующий день – у нас в России резко переломился тренд и начался… подъем заболеваемости ковидом. Ура, товарищи! Догоним и перегоним Великобританию! Наконец-то и мы, как весь цивилизованный мир, вдоволь и от души поболеем модным омикроном!

И тут же, снова «как по команде» – раздался и дружный хор отечественных светил здравоохранения: Собянин, Попова… Собянин молчал и вел себя смирно последние три месяца (чем очень выгодно выделялся на фоне других региональных сатрапов-мурзилок, которые соревновались меж собой, кто больше навтыкает ковидных издевательств для граждан) – но вот и он разразился:

««Может быть хуже, чем в предыдущие волны»: Собянин предрек резкое ухудшение ситуации с ковидом в Москве. В Москве уже много заразившихся новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с COVID-19… Собянин прогнозирует значительный рост заболеваемости коронавирусом в столице в течение ближайших дней. «Мы тоже находимся в зоне риска, и значит, что в течение 7-10 дней, я думаю, будем наблюдать значительный рост заболеваемости», — сказал градоначальник. Мэр отметил, что Москва может столкнуться с худшей ситуацией с COVID-19, чем в предыдущие волны».

Тут точно такая же ситуация, как и с «выборами»: поскольку итоги как «выборов», так и «заболеваемости» «ковидом» наши «политики» сами же и рисуют – то в их прогнозах можно не сомневаться: как сказали, так и сделают. Единственное, что несколько пугает – это обещание Собянина сделать «худшую ситуацию, чем в предыдущие волны». Звучит зловеще. Это что ж – еще хуже, чем весной 2020 года, когда были пропуска на выход из дома и незабываемые «графики прогулок по подъездам»? Что ж они сделают, ироды – мотоциклы с пулеметами по улицам пустят, отстреливать всех случайных прохожих?

Тут же и Анна Попова подсуетилась – оно просто, без затей пообещало «шестизначные цифры заболеваемости». Ну да: если все европейские страны рисуют себе шестизначную суточную «заболеваемость», при втрое-впятеро меньшем населении – конечно, иметь 15 или даже 17 (как сейчас) тысяч в день – это смотрелось вызывающе для нашего барака в общем ковидном концлагере. Вон ведь, для примера: образцовый Израиль, в котором несчастных евреев отшприцевали уже по три раза и прямо сейчас колют по четвертому (!) кругу – и тот сегодня нарисовал себе – не поверите – аж… 54 тысячи «заболевших»! У них – 9 млн. населения, а у нас – 145! 15-КРАТНАЯ разница в населении – и в Израиле (не у нас!) втрое больше «заразившихся»! Это какая, стало быть, выходит общая разница на 100 тыс. населения – в 45 раз?

Попросту говоря: чтобы у нас стало «как в Израиле», у нас должно быть «количество ежедневно заболевающих» 17х45, то есть 765 тысяч в день. Три четверти миллиона. Очевидно, именно такую цифру нам и наметила глава Роспотребнадзора. Стыдно ведь отставать в 45 раз от маленького Израиля. Надо поднажать. Верю, впрочем, что Попова и губернаторы справятся – планы Байдена (очевидно, в качестве доброго жеста по итогам «бескомпромиссных переговоров») будут, как и после предыдущей Женевы, проведены в жизнь.

Очередной прикол, правда, в том, что в том же Израиле, как и по всему миру сейчас, совершенно феерические цифры «заболеваемости» никак не коррелируют с ростом смертности: в Израиле, например, как писали последние три месяца 0-2 ковидных смерти в день, так и продолжают. В Германии так и вовсе делают вид, что у них «эпидемия закончилась» (видимо, в связи с началом работы новой правящей коалиции – в бараке праздник, выпускают на ежедневную прогулку на 13 минут дольше) – отрисовали падение «заражаемости», неслыханно – аж ниже… российских, то есть наших показателей, 16 тысяч! А в Британии пока не уймутся – чудовищный омикрон поражает в день по 145 тысяч несчастных, отвакцинированных по самые брови англичан. Веселее всего в Америке – там пошли на рекорд, отрисовали за вчера и вовсе… почти 1,5 млн.! Вот на кого нам надо равняться – на геополитического партнера!

Но везде (кроме США и вот теперь России) приказ рептилоидов на удивление мягок: рисуем, мол, цифры «заражений» от балды, у кого на сколько фантазии хватит – а вот со смертностью не усердствуем, пишем, как будто ее почти и нет. И только озверевшие Штаты с демократами во главе пишут себе – 2 тыс. трупов в день, 2,6 тыс. трупов в день…

Так и в несчастной РФ – по приказу из Женевы вслед за ростом «заболеваемости» сразу же пошли отрисовывать и рост смертей! Блин, да за что такая карма?? И так пишут какие-то несусветные то 1200, то 800 в день – так и опять пошли рисовать вверх! Понятно, что смерти все «бумажные» – но бесит сам принцип: ЗАЧЕМ нам упорно рисуют ковидную смертность в 4-5 раз выше, чем где бы то ни было в мире?? Ведь уроды, я смотрю, явно наметили и от безобидного омикрона рисовать по России тысячи в день! За что рептилоиды нас так не любят?!

В общем, будет как в старой армейской присказке: «Война (с НАТО) войной – а омикрон по расписанию». Впереди – новая вакханалия запугивания, по сравнению с которой все предыдущее померкнет. Путину, видать, пообещали в Женеве: если организует у себя в России по-настоящему качественную «эпидемию омикрона» – на Украину ему, так и быть, разрешат не нападать.

В дурдоме жить – по-волчьи выть.