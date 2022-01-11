 

“Это парик?”, “Красивая стала”. В сети комментируют новый образ Ани Лорак в комбинезоне с дырками

11.01.2022, 20:34, Новости дня
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Певица позирует в кадре, забравшись с ногами в кресло.

“Дорогие мои, как вы? Как настроение? Как начало года? Я уже в работе. Готовим много сюрпризов”, –написала она.

“Это парик?” – обратили внимание на волосы артистки поклонники. 

“Красивая стала”, – написали фолловеры.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии. Летом 2021 года артистка впервые за эти годы дала концерт в Украине.

3 января 2022 года в комментарии украинскому изданию “КП в Украине” певица сообщила о запланированном на май гастрольном туре по трем украинским городам. По словам артистки, она покажет зрителям ту же программу, с которой летом, впервые с 2014 года, выступала в Украине. Тогда ее концерт состоялся в одном из ночных клубов Одессы.

Певец Павло Зибров, комментируя по просьбе журналистов издания “Сегодня” заявление Ани Лорак о гастролях в Украине, отметил, что “одиозным артистам тут делать нечего”. 

Украинская певица Слава Каминская, наоборот, поддержала Ани Лорак.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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