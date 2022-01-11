 

Токаев раскритиковал Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, который связывают с Назарбаевым

11.01.2022, 20:34, Новости дня
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Токаев отметил, что от эффективного функционирования “Самрук-Казыны”, активы которого составляют около 60% ВВП Казахстана, напрямую зависит развитие всей экономики страны, сообщает Курсив. 

“Важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по госзакупкам из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок фонда и иных национальных компаний”, – заявил он.

Токаев напомнил, что “Самрук-Казына” играет ключевую роль в управлении стратегическими активами Казахстана.

“Поручаю правительству совместно с агентством стратегического планирования и реформ разработать предложения по коренной реформе квазигосударственного сектора. Если невозможно реформировать фонд, такой структуры не должно быть в нашей экономике”, – заключил президент Казахстана.

Контекст:

Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После ухода с президентского поста он сохранил за собой должность главы правящей партии “Нур Отан”, о передаче которой Токаеву объявил только в ноябре 2021 года, и пост главы Совета безопасности Казахстана, с которого Токаев его сместил 5 января. 

В Казахстане поддерживался культ личности Назарбаева, ему присвоен титул елбасы – “лидера нации”. Одно из требований митингующих в Казахстане со 2 января: “Старик, уходи” – полный уход Назарбаева из власти. СМИ писали, что во время протестов политик с семьей покинул страну, однако 8 января его пресс-секретарь заявил, что Назарбаев находится в столице Казахстана и оказывает поддержку Токаеву.

Создать фонд “Самрук Казына”, объединяющий основные национальные компании, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение в 2008 году, сообщает MK.ru. 

Холдинг объединил более десятка компаний, в том числе “Казахские железные дороги”, “Казпочту”, “Казахтелеком” и “Казатомпром”. Единственным акционером фонда считается правительство Казахстана, предполагается, что доходы компаний, входящих в холдинг, должны идти на развитие приоритетных секторов национальной экономики.

К фонду появились вопросы в 2017 году, когда его возглавил племянник Назарбаева Ахметжан Есимов. Выделение средств фонда стало непрозрачным, что порождало слухи о том, что национальное достояние распределялось между “своими”. Когда Токаев в связи с пандемией потребовал перечислять доходы “Самрук-Казыны” в казну в полном объеме, то получил от фонда отказ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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