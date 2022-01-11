В США намерены создать подразделение по борьбе с внутренним терроризмом

Администрация США работает над созданием в структуре Минюста нового подразделения по борьбе с внутренним терроризмом, сообщил помощник министра юстиции по вопросам нацбезопасности Мэттью Олсен.

«Мы сталкиваемся с повышенной угрозой со стороны жестоких экстремистов внутри страны, то есть со стороны находящихся в США лиц, которые стремятся к преступным действиям с применением насилия для достижениях социальных или политических целей <…> В дополнение я решил создать подразделение по вопросам внутреннего терроризма, чтобы укрепить наш подход», – цитирует его ТАСС.

Группа будет сосредоточена на угрозе, связанной с внутренним терроризмом.

В июне прошлого года администрация США обнародовала Национальную стратегию борьбы с внутренним терроризмом. Директор ФБР Кристофер Рей в сентябре отмечал, что число открытых бюро дел, связанных с внутренним терроризмом, увеличилось с весны 2020 года более чем в два раза.