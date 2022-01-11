 

В США намерены создать подразделение по борьбе с внутренним терроризмом

11.01.2022, 20:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Администрация США работает над созданием в структуре Минюста нового подразделения по борьбе с внутренним терроризмом, сообщил помощник министра юстиции по вопросам нацбезопасности Мэттью Олсен.

«Мы сталкиваемся с повышенной угрозой со стороны жестоких экстремистов внутри страны, то есть со стороны находящихся в США лиц, которые стремятся к преступным действиям с применением насилия для достижениях социальных или политических целей <…> В дополнение я решил создать подразделение по вопросам внутреннего терроризма, чтобы укрепить наш подход», – цитирует его ТАСС.

Группа будет сосредоточена на угрозе, связанной с внутренним терроризмом.

В июне прошлого года администрация США обнародовала Национальную стратегию борьбы с внутренним терроризмом. Директор ФБР Кристофер Рей в сентябре отмечал, что число открытых бюро дел, связанных с внутренним терроризмом, увеличилось с весны 2020 года более чем в два раза.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / Daily Express – российская торпеда «размером с автобус» способна изменить характер ядерных угроз

28.12 / Трамп подписал бюджет на 2021 год

19.07 / Под колесами поезда в Подмосковье погибли три человека

18.12 / Песков рассказал о разногласиях между Путиным и Байденом

05.08 / Euronews – Средиземноморье борется с мощными лесными пожарами на фоне аномальной жары

22.09 / В МИД РФ заявили о прогрессе в переговорах с США по СНВ-3

23.11 / Швейцарские ученые рассказали, какие леса лучше поглощают углекислый газ

24.03 / Российские ученые открыли новый вариант южноафриканского штамма коронавируса

29.09 / Слухи об отмене безвиза – инсинуации перед саммитом Украина – ЕС – вице-премьер-министр

28.12 / В Киеве зафиксированы первые случаи заражения штаммом коронавируса “Омикрон”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика