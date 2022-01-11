Психолог объяснила стремление блогерши покрыть все тело татуировками

Наличие большого количества татуировок на теле могут говорить о зацикленности человека на одном деле, наличии навязчивости, а также стремлении «предъявить себя миру», рассказала газете ВЗГЛЯД семейный психолог Наталья Панфилова, комментируя фотографию татуированной блогерши, за которую той грозит крупный штраф.

В судебном участке мирового судьи № 210 по московскому району Филевский парк сообщили, что полностью татуированной 24-летней блогерше Полине Моругиной (творческий псевдоним – Полина Фейс) грозит штраф за то, что она без одежды и в босоножках на каблуках сфотографировалась на фоне храма Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, а затем опубликовала эти материалы в социальных сетях. Все тело Полины, включая лицо и половые органы, покрыто татуировками. Девушка также принимала участие в съемках порно-роликов.

«Вообще что-то делать со своим телом, особенно в таких масштабах, это в первую очередь попытка выделиться. Татуировки – это отношение к своему телу как к чему-то такому, что ты можешь предъявить миру, показав свою необычность, неординарность», – говорит Панфилова. Соответственно, если у человека в татуировках абсолютно все тело, то это свидетельствует о том, что он явно стремится что-то продемонстрировать и доказать этому миру, продолжает собеседница.

«Но для молодой девушки это может быть в какой-то степени естественно, потому что в таком юношеском возрасте как раз и происходят такие вещи. Раньше, кстати, детдомовские дети после войны очень много на свое тело наносили татуировки, причем это была очень болезненная процедура. Но это было предъявлением мужественности, стойкости. Таким образом они показывали, что через многое прошли, не боятся боли, соревновались друг с другом. Но это, опять же, порыв предъявить себя миру особым образом», – рассказывает психолог.

Специалист подчеркивает, что психическое здоровье не связано напрямую с модификациями тела, но разного рода навязчивости могут в том числе проявляться в виде татуировок, пирсинга, увеличения губ и так далее. «Более того, если человек во что-либо погружен и у него уже по отношению к одному какому-то делу прослеживается зависимость, то он может довести себя до нездорового состояния. Причем это касается не только новых и новых татуировок на теле, но и зацикливания на работе, учебе или отдыхе, например. То есть, человек перестает различать, что первично, а что вторично», – заключила Панфилова.

В декабре в социальных сетях раскритиковали образ участницы конкурса «Мисс Вселенная» Юри Ватанабэ из Японии из-за использования символа императорской семьи в одежде, а также наличие у девушки татуировок на груди, которые тоже считаются табу.