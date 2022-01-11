 

Уголовное дело возбудили против стрелявшего в директора школы мордовского учителя

11.01.2022, 20:32, Новости дня
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В отношении учителя в Мордовии возбудили уголовное дело после того, как он выстрелил в директора школы и ее супруга из травматического пистолета, сообщили в региональном УМВД.

«Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред. Травматический пистолет «Гроза-021» изъят», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что в отношении 41-летнего подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Мужчина задержан, решается вопрос о заключении под стражу. От дачи показаний он отказывается.

Ранее в УМВД сообщали, что учитель деревенской мордовской школы открыл стрельбу из травматического оружия по директору учреждения и ее супругу, он ранил обоих. Женщину после оказания медицинской помощи отправили домой, мужчину же положили в больницу.



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