Начались продажи защищенного смартфона Blackview BV8800

Как стали известно, защищенный смартфон Blackview BV8800 уже доступен в продаже на территории Китая. В связи с этим, производитель решил напомнить о достоинствах данного мобильного гаджета.

Обращает на себя внимание очень большая емкость аккумулятора – 8380 мАч. К нему прилагается зарядное устройство мощностью 33 Вт. Также в гаджете установлена инфракрасная камера на 50 Мп. Кстати, именно она подняла цены смартфона.

Производитель заявляет о хорошей защищенности аппарата от всех видов внешних воздействий. Как ожидается, первая партия смартфонов будет продана на онлайн-площадке Aliexpress по 200 американских долларов. но туда поступит всего 500 штук. В дальнейшем базовая цена составит 240 долларов.