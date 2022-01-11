Начались продажи защищенного смартфона Blackview BV8800

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11.01.2022, 20:29, Новости дня
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Как стали известно, защищенный смартфон Blackview BV8800 уже доступен в продаже на территории Китая. В связи с этим, производитель решил напомнить о достоинствах данного мобильного гаджета.

Обращает на себя внимание очень большая емкость аккумулятора – 8380 мАч. К нему прилагается зарядное устройство мощностью 33 Вт. Также в гаджете установлена инфракрасная камера на 50 Мп. Кстати, именно она подняла цены смартфона.

Производитель заявляет о хорошей защищенности аппарата от всех видов внешних воздействий. Как ожидается, первая партия смартфонов будет продана на онлайн-площадке Aliexpress по 200 американских долларов. но туда поступит всего 500 штук. В дальнейшем базовая цена составит 240 долларов.



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