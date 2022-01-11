Le Figaro – «опасный разрыв между восприятием и реальностью» — экс-аналитик ЦРУ рассказал об ошибках американского подхода к России

Американские аналитики ошибаются, объясняя действия РФ в отношении Украины стремлением к конфронтации с Западом, говорит в интервью Le Figaro бывший аналитик ЦРУ Джордж Биб. По убеждению эксперта, Москвой движет традиционная озабоченность собственной безопасностью, однако идеологизированное восприятие РФ не позволяет США понять это. Этот опасный разрыв между представлениями американских экспертов и реальностью может привести к настоящему военному конфликту, предупреждает специалист.



AP

Многие американские аналитики сравнивают Россию с бывшим СССР и объясняют действия Владимира Путина стремлением к конфронтации с демократическими странами, что является фундаментальной ошибкой, считает в интервью Le Figaro специалист по России, бывший аналитик ЦРУ и советник экс-вице-президента США Дика Чейни Джордж Биб. В ситуации с Украиной Россией на самом деле движет «традиционная одержимость» собственной безопасностью, одно из проявлений которой — стремление избежать угрозы со стороны соседей, поясняет специалист. Как напоминает эксперт, на протяжении истории РФ неоднократно подвергалась вторжению, что заставляет её чрезвычайно серьёзно относиться к этому риску. «Решение для русских традиционно состояло в том, чтобы стремиться к максимальному географическому отдалению между своей территорией и потенциальными противниками», — отмечает Биб. Ещё одним следствием беспокойства о своей безопасности стала жизненная необходимость для РФ считаться великой державой. Таким образом, в сегодняшнем поведении Москвы ощущается преемственность по отношению к прошлому, делает вывод собеседник газеты.

Тот факт, что американские эксперты сосредоточены на идеологической интерпретации поведения РФ в рамках концепции «демократия против авторитаризма» приводит к ошибкам в восприятии, а также делает США уязвимыми для манипуляций — к примеру, со стороны украинских националистических групп, которые редко руководствуются демократическими соображениями, подчёркивает политолог. По его словам, это особенно остро проявилось в Грузии в 2008 году. Тогда Соединённые Штаты предложили свою поддержку президенту Саакашвили: он встречался с президентом Бушем и получил военную помощь от США, напоминает политолог. «Мы думали, что всё это будет сдерживающим фактором для России. Произошло обратное. Наша поддержка не только встревожила Россию, но и сделала Саакашвили безрассудным, заставив его попытаться аннексировать сепаратистскую республику, и мы получили войну, которую не предусмотрели», — рассказывает бывший советник Белого дома. Эксперт убеждён, что существует «опасный разрыв» между американским восприятием РФ и реальностью, и есть серьёзный риск, что неосторожные действия спровоцируют Россию на военный ответ.

В ситуации с Украиной Биб видит наибольший риск в возможных неосмотрительных действиях не со стороны армии Украины, а со стороны украинских националистических группировок, которые мало подчиняются властям. «На данный момент я сомневаюсь, что РФ начнёт военную операцию без такой провокации, но может произойти много вещей, которые приведут к конфликту», — прогнозирует эксперт.

Как напоминает Биб, переговоры Запада с Россией иногда сравнивают с обсуждениями между Гитлером и демократическими странами в Мюнхене в 1938 году. Однако эта аналогия не всегда уместна, отмечает политолог. Хотя не стоит проводить политику умиротворения любой ценой, в то же время нельзя игнорировать и «классическую дилемму безопасности»: сторона принимает оборонительные меры, которые рассматриваются противником как угроза, и он, в свою очередь, предпринимает действия, которые тоже считает оборонительными, и так далее. «Именно такая опасная динамика наблюдается на Украине. Меры, предпринятые Соединёнными Штатами с целью снижения риска войны, на самом деле имели противоположный эффект», — предупреждает специалист.

Путин считает, что уже испробовал всё: использовал дипломатию и убеждение, чтобы его интересы были учтены — и пришёл к выводу: единственное, что осталось, — это угроза применить военную силу, чтобы быть услышанным, убеждён Биб. «Это опасное сочетание, и было бы действительно трагично, если бы это недоразумение привело к войне», — замечает собеседник газеты.

Более уместной в сегодняшней обстановке была бы аналогия с Кубинским кризисом 1962 года, считает политолог. Тогда Соединённым Штатам и СССР удалось избежать войны, не проводя красные линии, а путём торга: в обмен на вывод российских ракет с Кубы американцы согласились вывести ракеты из Турции и Италии. «Критики могли сказать, что это была политика умиротворения в отношении СССР. Скорее, это был дипломатический успех, который позволил избежать ядерной войны», — считает эксперт.

В ситуации с Украиной РФ не прекращала слать Соединённым Штатам сигналы, которых те не понимали, отмечает Биб. В основном эти сигналы носили негативный характер: к примеру, размещение войск на границе с Украиной и протест против сотрудничества Киева с НАТО и США. Ещё одним сигналом, который США проигнорировали, было испытание противоспутниковой ракеты, которое РФ провела в ноябре прошлого года. «Послание было направлено на то, чтобы напомнить нам, насколько мы зависимы от космоса как с военной, так и с гражданской точки зрения, и что у РФ есть возможность атаковать наши спутники. Москва показала нам свою решимость», — поясняет политолог. Однако были, с его точки зрения, и позитивные сигналы. «Направив прямые предложения для обсуждения, РФ также продемонстрировала готовность к поиску дипломатического решения. Это означает, что есть возможность снизить напряжённость», — делает вывод специалист.