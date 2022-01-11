Некоторые крупы особенно полезны для здоровья человека: какие включить в рацион

Некоторые крупы приносят очень большую пользу здоровью людей. Манка или овсянка на завтрак, гречка или рис на обед – это привычный ритуал с самого детства и хороший способ сделать свой рацион полезным и максимально здоровым.

Крупы являются просто чудодейственным средством для нашего организма. Вот несколько видов зерновых, которые помогут легко избавиться от многих заболеваний и нормализуют наше состояние здоровья.

Кукурузная

В составе кукурузной крупы содержится клетчатка, которая способствует очищению ЖКТ. Кроме того, этот продукт позволяет уменьшить брожение и повышенное газообразование. Это означает, что кукурузная крупа улучшает процессы пищеварения.

Это отличный продукт, который можно вводить в качестве прикорма детям с 9 месяцев. Кроме того, преимуществом кукурузной крупы является то, что она может выводить из организма радионуклиды. Это очень полезный продукт для всех тех, кто пострадал от радиации. Из кукурузной крупы можно готовить оладьи, суп, кашу или делать муку для выпечки.

Гречневая

Это именно та крупа, которая относится к универсальным. Кашу можно приготовить как на завтрак, так и на ужин в качестве гарнира к горячим блюдам.

Гречка заслуживает большого внимания не только благодаря своему удивительному вкусу, но также и целому ряду витаминов и полезных для организма веществ, таких как магний, кальций, фосфор, жиры, белки и углеводы.

Большим преимуществом крупы является то, что углеводов в составе гречки очень мало, именно поэтому она считается диетическим продуктом. Эта каша сытная и совершенно не калорийная.

Гречку можно употреблять всем, особенно людям, которые страдают от сахарного диабета. Эта крупа способствует стабилизации показателей сахара и быстро насыщает организм.

Овсяная

Это любимый завтрак всех женщин, которые стараются соблюдать диету. Клетчатка способствует ускорению метаболизма и полному очищению кишечника.

Чистый и здоровый кишечник является основой для поддержания фигуры в самой наилучшей форме. Максимальную пользу овсянка приносит мужчинам.

Эта каша помогает уменьшить риск возникновения сердечно-сосудистых болезней, которым, как известно, наиболее подвержены представители сильного пола. Потребляя примерно 25 г клетчатки ежедневно, можно значительно снизить риск развития таких заболеваний.

Примерно 25 г клетчатки содержится в тарелке овсяной каши, которую мы едим по утрам. Это единственный по своим полезным свойствам аналог гречки. Овсянка содержит в своем составе волокна, которые помогают творить самые настоящие чудеса в случае наличия сахарного диабета.

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Было проведено исследование, согласно которому удалось установить, что при потреблении всего лишь 100 г овсянки ежедневно, можно нормализовать уровень холестерина и обходиться без инсулина.

Рисовая

Рис пользуется просто огромной популярностью и востребованностью. Варится он очень быстро и легко, а это очень важно для занятых людей.

У риса есть еще одно весомое преимущество. Большим плюсом является то, что есть много сортов этой крупы и из нее можно готовить множество различных блюд.

Длиннозернистый рис отлично подходит для приготовления плова, а также является хорошим гарниром к рыбным или мясным блюдам. Кроме того, его можно смешивать с фаршем и готовить тефтели. Круглозернистый рис идеально подходит для приготовления каши и супа.

Неочищенная или коричневая крупа отличается тем, что она содержит много волокон и необходимые организму питательных вещества, которые есть только лишь в составе зерновых. Потребление риса способствует снижению давления.

Манная

Манная каша считается наиболее калорийным блюдом, которое только лишь можно сделать из зерновых. Если имеются какие-то проблемы с ЖКТ или регулированием веса, вплоть до дистрофии, то это совершенно недорогое, простое в приготовлении и полезное лекарство.

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Манную крупу готовят из центральной части пшеничного зерна, а это значит, что в этом продукте, как и в пшене, много протеинов.

Каша получается очень вкусной, но она плохо усваивается детским организмом. Детям до года вообще не рекомендуется вводить ее в рацион. Кроме того, манная каша противопоказана диабетикам, людям с атеросклерозом и тем, кто страдает от лишнего веса. Наиболее полезная манная крупа изготавливается из цельнозерновой пшеницы. На вид она немного темнее, чем обычная.

Пшеничная

Зародыши пшеницы являются самым настоящим источником минералов и витаминов. В составе этого продукта преобладают витамины В и Е, а также протеин, который просто незаменим при регулярной физической активности.

Достаточно съедать всего лишь 1 ст. л. зародышей пшеницы, чтобы полностью удовлетворить суточную потребность организма в этом веществе.

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Пшеничную крупу изготавливают из пшеницы, а пшенную – из проса, которое является наименее калорийным видом зерновых. Именно поэтому важно не путать два эти вида зерновых.

Зародыши пшеницы способны регулировать нормальное функционирование желудка и улучшить работу сердечной мышцы. Кроме того, вместе с пшеничной крупой в наш организм поступает ценный растительный белок.

Зародыши пшеницы по вкусу немного напоминают орехи, а отруби занимают первое место среди всех зерновых по количеству волокон в составе. В одном стакане содержится примерно 60 ккал. Пшеничные отруби являются идеальным продуктом для поддержания хорошего пищеварения.

Перловая

Перловая крупа является не слишком популярным продуктом, и совершенно зря. Особенно это касается тех, кто регулярно занимается спортом.

Самый важный минеральный компонент перловой крупы – фосфор. По его содержанию эта каша практически в два раза опережает все остальные злаки.

Фосфор является не только основным веществом, который жизненно необходимо для работы мозга, но и главным микроэлементом для спортсменов, так как именно он отвечает за скорость и силу сокращения мышечной ткани.

Перловку получают путем очищения зерен ячменя от отрубей и их дальнейшего шлифования и полирования. Кроме традиционного супа рассольника из крупы можно готовить гарниры к горячим блюдам.

Пшенная

Просо, из которого делают пшенную крупу, содержит в своем составе волокна и овощной протеин, магний и калий. Железа в пшенной крупе содержится намного больше, чем в зернах риса и овса.

Из этого продукта можно готовить вкусную кашу и оладьи. Это низкокалорийная еда, поэтому идеально подходит всем тем, кто следит за своей фигурой. Однако не стоит потреблять эту крупу тем, кто страдает от гастрита, так как это довольно тяжелый продукт.

Ячневая

Ячмень является самым крупным зерном из всех разновидностей зерновых. Из него готовится перловая и ячневая крупа. Ячневая содержит много растительного белка, протеина и клетчатки.

Несмотря на большое количество протеина в составе, в этом продукте нет натрия, поэтому он не приводит к набору лишнего веса. Из ячневой крупы готовят супы, каши, добавляют в плов и рассольник, используют для фарширования овощей и птицы, а также в качестве гарнира.

Тыквенная

Зернышки тыквы содержат в своем составе калий, который является очень полезным для сердца. Кроме того, это самый настоящий афродизиак для женщин, который еще и способствует процессу похудения.

В составе тыквенной крупы содержится клетчатка, которая помогает очистить организм. Из семян тыквы готовят каши, муку для кондитерской продукции и питательные супы.