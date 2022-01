Сестра подарила брату плавки, которые он никогда не забудет, ведь они исчезли в самый неподходящий момент

Сет очень обрадовался неожиданному подарку, ведь скоро начинался купальный сезон. Но он даже и предположить не мог, что все это было частью пранка от сестры.

Дара – так звать девушку, просто решила необычным образом разыграть своего брата. Она приобрела специальные плавки, которые при контакте с водой начинают растворяться.

Как только парень понял суть розыгрыша, было уже слишком поздно. Довольная девушка записала всё на свой мобильный и выложила себе на страницу в ТикТок.

@dararobertss We still haven’t told him the truth. Seth, if you see this. I’m sorry. 😂😂😂 #NBCAnnieLive #GiveWithAllYourHeart #lifegoeson #comedy #lol #humor #fyp #MyAncestryStory ♬ Life Goes On — Oliver Tree

Ролик с унижением стал вирусным и уже сейчас имеет более 29 000 000 просмотров. В опубликованном видео она демонстрирует, как её брат забегает в воду со своими друзьями даже не подозревая, что будет дальше. Как только новенькие плавки порвались и растворились он просто сгорел от стыда.

«Dara, зачем ты это сделал? Я теперь стою голый и не выйду с воды до того момента, пока все люди не покинут пляж!»

Интернет-комьюнити также не осталось в восторге от пранка. Многие пользователи посчитали такой поступок американки оскорбительным и подобный ролик лишь показал невоспитанность девушки.

«Ты просто невоспитанная!»

«Это был перебор!»

«Там же дети могут плавать, что ты сделала!»