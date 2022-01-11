 

В Белоруссии запретили импорт бананов и киви

11.01.2022, 20:11, Разное
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МИД Белоруссии объявил о скорейшем введении нового пакета антиевропейских санкций. Со дня вступления их в законную силу ввоз на территорию Белоруссии многих овощей и фруктов, в том числе бананов и киви, будет под запретом.

Как известно из постановления, эмбарго коснётся всех фруктов и овощей, выращенных за рубежом. По мнению чиновников, Белоруссия самодостаточная страна и способна самостоятельно вырастить любую сельхозкультуру.

«Бананы стоят три рубля, из них мы два платим всяким западникам за транзит и прочее. Принято решение освоить выращивание бананов и многих других плодов на берегу Заславского водохранилища. Президент взял это дело на свой личный контроль», — заявил член Совета Министров Республики Беларусь Александр Шпаков.

Исключением станут продукты, произведённые в России. Также в список исключений включён пункт «продукты особой важности». По мнению правительства, без них стабильная жизнь белорусов будет нарушена. Туда попали авокадо, манго, питайя, маракуйя и некоторые другие фрукты и овощи. Сообщается, что папайя в список исключений не попала и ввоз её на территорию государства будет запрещён.

Планируется, что санкции вступят в силу 2 февраля 2022 года. В честь этого события будет организован масштабный концерт.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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