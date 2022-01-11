Мнение: Иномарки в СССР, землянки для рабочих и КПРФ про теневую экономику

1. Автолюбитель-старожил пишет в комментариях, что машины-иномарки всё же были доступны в советские годы (по крайней мере, жителям Москвы). И автосервисы для них тоже были. Цены, правда, немного кусались – на среднюю советскую зарплату в 140-160 рублей разгуляться было сложно. Но, с другой стороны, ради покупки машины всегда можно было залезть в шахту или уехать на севера:

https://olegmakarenko.ru/2323783.html?thread=838527047#t838527047

Альфа-Ромео в те годы не привозили. Самая многочисленная модель была Фольц-жук. Много было Вольво. Много было огромных американцев. Мерседесы были. Японский автопром был, но представлен какими-то микромашинками смешными.

Купить всё перечисленное было просто. Не новое, конечно. Был авторынок в Южном порту в Москве. Он и сегодня там.

Автосервис тоже был по иномаркам у метро ВДНХ на Сельскохозяйственной улице, он и сейчас там. Там же заказывали и детали, и расходку с доставкой через 2-6 недель.

В 1972 году мне было 14 лет, и про многое рассказать по автотеме того времени, конечно, не могу по воспоминаниям. Но года с 1976-го я твёрдо в этой теме. В 18 лет мне дед отдал свой Жигуар-копейку.

Сервисов было мало, народ ремонтировался где придётся. В основном в гаражах. Многие КАК БЫ держали нелегальные микромастерские. Кто по моторам, кто по подвеске, кто по жестянк и покраске. Как пример, на Мосфильмовской в гаражах у армян жестянка была. Говорили, что лучшая в городе. Товарищ делал у них 03 перевертыш, 900 рублей с покраской вышло. Когда продавал эту 03, покупатель в Южном порту не заметил, что машина сильно битая. Заметил только, что покрашена лучше, чем заводская. Сказали ему, что освежили кузов на продажу. Отдали за 9000, машина 1973 года. Продавали в 1979-м или 1980-м, ну а мне лично в середине 1980-х, что на 10 лет попозже, чем 1972 год, ремонт Вольво 245 на сервисе на ВДНХ обошёлся в 1300, кажется, рублей – замена крыла-двери-капота (б/у поставили из своих запасов). Фара-решётка-покраска морды. Времени заняло месяц, с ожиданием деталей.

Вольву брал в Южном порту битую за 7700. Но уже не как в 1970-е годы на площадке рынка, а на площадке обезличенной торговли. Туда и посольства машины скидывали. В инете полно фотографий. Набираете – авторынок в Южном порту в советское время. Там на фото есть понятная картина по автомоделям тех лет.

2. Интересный документ: как жили простые рабочие через 20 лет после разгона Учредительного собрания большевиками:

https://olegmakarenko.ru/2324295.html?thread=838602567#t838602567

3. В КПРФ заявили, что Россия теряет шесть годовых бюджетов в год из-за теневого сектора экономики:

https://lenta.ru/news/2022/01/09/veryaccurate/

В Государственной Думе оценили потери России от теневой экономики в триллионы рублей. Измерил количество выпадающих из бюджета доходов депутат от КПРФ Николай Арефьев, передает Regnum.

«Мы теряем 136 триллионов рублей в год — это шесть годовых бюджетов! Если разделить эту сумму на все население нашей страны, вместе с новорожденными, то получается, что каждого человека грабили на один миллион рублей в год», — рассказал политик.

Он посчитал, что 136 триллионов рублей проходят мимо бюджета, а значит, не создают богатства для граждан России. «На эти деньги можно сделать бесплатное образование, бесплатное здравоохранение, можно построить недостающие школы и дворцы культуры, но нам говорят: это популизм, не надо этого делать. А надо грабить и вывозить, грабить и вывозить. Вот это и есть сегодняшняя экономическая политика и благосостояние», — оценил депутат.

Для понимания: весь российский ВВП в рублях за 2020 год составил 107 триллионов. Оценки величины теневой экономики в России различны, но, разумеется, речи о том, что она превышает по размеру видимый ВВП, идти не может (иначе тем же коммунистам пришлось бы признать, что наш ВВП вдвое опережает ВВП Германии). По данным Росстата, в 2019 году теневой сектор составлял всего лишь 11,6% и продолжал сокращаться:

https://tass.ru/ekonomika/11614327

https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/04/06/864874-tenevoi-sektor

Даже если бы эти «шесть теневых бюджетов» и вправду существовали и были бы каким-то чудом мгновенно обелены, то в реальный бюджет они не попали бы. Сбор налогов при текущих ставках дал бы прибавку только в один бюджет, а вовсе не в шесть. Если только господа коммунисты не вознамерились бы ограбить граждан на все 100%.

Это напоминает ситуацию в 1917 году. Коммунисты тогда продвигали лозунг «Землю – крестьянам!», хотя 90% пахотной земли уже и так принадлежало крестьянам, а отнюдь не помещикам. Мнимые сверхбогатства буржуев были в 1917-1918 годах моментально разграблены, после чего большевики вынуждены были грабить уже простой народ.