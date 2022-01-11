 

Ученые назвали целебные свойства слив и противопоказания к ним

11.01.2022, 20:00, Разное
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Сливы издавна славились своими полезными свойствами. Это достаточно распространённый продукт, который богат набором витаминов и микроэлементов.
Сливы – уникальный фрукт. В составе у них присутствует магний, калий, марганец, железо, медь, а также ряд витаминов B, C, E и К. А высокие показатели клетчатки в этом фрукте нормализуют работу кишечника и быстро насыщают, ведь в них содержится много воды. Также употребление слив является хорошей профилактикой рака кишечника. Данный фрукт предотвращает закупоривание артерий и укрепляет костную систему. Но диетологи, всё-таки, не рекомендуют людям с гастритом и синдромом раздраженного кишечника употреблять большое количество плодов. Даже людям, болеющим сахарным диабетом, рекомендуется употреблять в своём рационе сливы в любом виде: сушенные или свежие, так как в них содержится натуральный сахар, который не усваивается клетками человеческого организма. Помимо вышеперечисленных свойств, фрукты также оказывают положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Также диетологи рекомендуют добавлять плоды слив в различные блюда, в том числе и в салаты. Для людей, которые хотят сбросить лишний вес, данный фрукт является идеальным заменителем сладостей, так как сам по себе является сладким даже в сушенном виде. Но следует не забывать и о слабительном эффекте слив, так как они могут вызвать вздутие живота и диарею.

Недавно в школе физических упражнений и диетологии Университета Сан-Диего провеле исследование, результаты которого говорят о том, что сливы очень полезны для женского здоровья.

Источник: fbm.ru



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