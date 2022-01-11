 

Принц Гарри и его жена рискуют получить штраф и лишиться зеленой лужайки у дома

11.01.2022, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Гарри и его жена Меган Маркл рискуют получить штраф и лишиться зеленой лужайки у дома – если они продолжат поливать свой сад общей водой.
На Калифорнию надвигается засуха. Для предотвращения пожаров было введено ограничение на использование воды для полива растений и автомобилей.

Орошение сада королевской чете обходится в 20 тысяч долларов. Сад действительно красивый, в нем растут розы, оливковые деревья, ароматные кусты лаванды. И из-за засухи он может погибнуть.

Негодование по поводу нарушения ограничения высказал работник сферы водного хозяйства. По его мнению, богатые также должны соблюдать постановления и, как отмечает эксперт, хотя они и могут заплатить штраф, закон должен быть один для всех.

Источник: teleprogramma.pro



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Выход из тени

08.12 / «Сибур» объяснил покупку Шамаловым акций компании за 100 долларов

10.08 / В Госдуме призвали штрафовать владельцев угнанных машин

16.11 / Буланова рассказала о жизни после перенесенного микроинсульта

27.10 / Мнение: К чему приведет кампания «Талибана» по борьбе с ИГ в Афганистане

01.04 / В Петербурге мать убила пятилетнего сына в попытке изгнать из него демонов

21.09 / Актер Михаил Ефремов лишился в СИЗО волос

29.05 / Эксперты составили ТОП-5 самых полезных видов чая

10.09 / Смартфон ZTE Axon 20 5G с подэкранной камерой получил низкое разрешение

20.02 / Названы самые скандальные выходки Андрея Малахова в «Прямом эфире»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика