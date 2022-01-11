Принц Гарри и его жена рискуют получить штраф и лишиться зеленой лужайки у дома

Принц Гарри и его жена Меган Маркл рискуют получить штраф и лишиться зеленой лужайки у дома – если они продолжат поливать свой сад общей водой.

На Калифорнию надвигается засуха. Для предотвращения пожаров было введено ограничение на использование воды для полива растений и автомобилей.

Орошение сада королевской чете обходится в 20 тысяч долларов. Сад действительно красивый, в нем растут розы, оливковые деревья, ароматные кусты лаванды. И из-за засухи он может погибнуть.

Негодование по поводу нарушения ограничения высказал работник сферы водного хозяйства. По его мнению, богатые также должны соблюдать постановления и, как отмечает эксперт, хотя они и могут заплатить штраф, закон должен быть один для всех.

Источник: teleprogramma.pro