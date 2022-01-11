Ученые разработали тест, позволяющий оценить прожитую жизнь

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11.01.2022, 20:00, Разное
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Научные сотрудники расположенного в Швейцарии Цюрихского университета предоставили возможность самим количественно оценивать степень удовлетворения прожитой жизни или определённого её этапа.
Тест реализован как матрица с тремя источниками. Первый – это «я», второй – «жизнь», третий – «влияние / наследие». Все они сопряжены с несколькими категориями реализации. Речь идёт о целостности, соответствии и ценности. Комбинируя их, можно получить 9 аспектов. Из них и состоит полная реализация человеком его потенциала, включая самодисциплину, верность самому себе, оставленный после себя уникальный след в жизни окружающих, труд во благо других, осмысленность в выполнении своих действий, достижение поставленных задач и др.

На основании концептуальной базы исследования экспертами была создана многомерная шкала, позволяющая в количественных показателях оценить степень полноценности жизни человека. Она будет полезна в использовании как самими людьми для личностной оценки, так и коучами, освещающими вопросы жизни и карьерного роста. Было определено, что фулфилмент, или оценка реализованности, — это актуальное понятие позитивной психологии, инвентарь которого только на стадии разработки.

Исследователи в изучении концепции отталкивались от её поведения с разных сторон. Поэтому они исследовали смысл самого понятия полноценной жизни каждого человека.

Каждый человек должен развивать и реализовывать свой потенциал, стать целостным, быть верным себе и вести свою настоящую жизнь. Модель их исследования не является эгоцентричной, она базируется на удовлетворении своей жизнью каждым человеком. Между понятиями “счастье” и “удовлетворение” существует разница. Второе понятие длится долго и вытекает из чувства целостности, признания собственной значимости.

Исследователи уверяют, что оценка своего жизненного пути как полноценного — одно из важных условий для благополучия психики и фактического здоровья. Итоги разных исследований отображают более высокий показатель удовлетворенности своей жизнью. Зачастую такие люди позитивно воспринимают старение и в принципе испытывают радостные эмоции на всех стадиях их жизни.

По мнению ученых, люди с возрастом должны быть более удовлетворенными своей жизнью, при этом приобретая больше ресурсов для ведения полноценной жизни.

Источник: ria.ru



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