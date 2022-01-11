Когда у плода — синдром Дауна – Личное мнение

В Инстаграме разворачивается драма вокруг аборта, который сделала дочь Михаила Турецкого Наталья.

Масла в огонь подливает Эвелина Блёданс.



Фото: Соцсети

У Эвелины есть сын, рождённый с синдромом Дауна.

Наталья, узнав на УЗИ о том, что её плоду поставили такой же диагноз, рожать отказалась.

Вот что она говорит:

Для меня ситуация однозначна. Я трезво оцениваю силы, возможности и последствия. Никогда не принимаю эмоциональных решений, все 200 раз перепроверю и никогда не буду рубить сплеча. Это счастье, что существуют точные обследования, и ты еще можешь влиять на исход событий. Надо ли объяснять, что у меня двое детей, которые требуют внимания, у меня работа, жизнь, самореализация! И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется? А если он умрет в первые годы жизни? Я себе никогда не прощу! Это не убийство, а спасение.

Осудите за такую позицию Наталью или поймёте? Блёданс, которая сознательно пошла на рождение ребёнка с синдромом Дауна, как мне показалось, осудила.

Пожалуй, процитирую:

Ведь даже мысли у нее я не увидела, чтоб оставить, а не разорвать щипцами и выбросить в мусорное ведро. «Это не убийство. Это спасение! Когда ты мог избежать и не сделал!» — так расценивает свое мудрое решение Наталья. «Пожалейте дочь Турецкого, у которого хор». За что жалеть? За то, что вы на протяжении нескольких постов и десятков сторис пытаетесь убедить аудиторию, что дети с особенностями — это мусор, от которого надо безоговорочно избавляться, чтобы они не испортили вам жизнь?!

Лично я в словах дочери Турецкого не увидела того, что в них увидела Эвелина. Ни о каком «мусоре, от которого нужно избавляться», речь не идёт.

Слова «мусор» не было. Со стороны Натальи была трезвая оценка своих сил и возможностей и, как следствие вывод: «Не вытяну».

Это — её решение, её тело, её жизнь и, как следствие, её аборт.

Аборт — это её выбор. Она, я считаю, имеет на него полное право, как и Эвелина имеет полное право на то, чтобы родить и воспитать своего сына.

«И еще, мы не вечны. Кто после нас будет ухаживать за особенным ребенком? На чьих руках он останется?» — задаётся совершенно справедливым вопросом Наталья.

Если бы я оказалась в её ситуации, я бы тоже задалась этим вопросом.

А вы?

Как бы вы поступили, если бы услышали на УЗИ о том, что у вашего нерождённого ребёнка — синдром Дауна?

Почему именно так?

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