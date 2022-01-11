Путин отменил строительство парка «Тучков буян» в центре Петербурга

Власти заявили, что проект «в разработке».

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение об отмене плана строительства парка «Тучков буян» в центре Петербурга. Об этом пишут Русская служба «Би-би-си» и «Фонтанка» со ссылкой на документы.

Фото: park-spb.ru

Парк должны были построить на набережной Невы между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью, это бывшая территория научного центра «Прикладная химия». Однако, по данным «Би-би-си», Путин 29 декабря прошлого года распорядился достроить на том месте судебный квартал, куда должен переехать Верховный суд России. «Фонтанка» уточняет, что жилье для судей хотят построить у гостиницы «Охтинская».

В администрации Петербурга ТАСС сообщили, что проект парка «Тучков буян» сейчас в разработке. Планы строительства других объетов на той же территории в Смольном комментировать отказались.

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Путин впервые объявил о планах перенести Верховный суд в Петербург в 2012 году. Как сообщал «Коммерсант» в апреле 2019 года, на тот момент стройка была на стадии нулевого цикла.

В том же году губернатор Петербурга Александр Беглов, который был на тот момент врио, пообещал, что вместо судебного квартала будет построен парк. На встрече с Путиным в феврале 2020 года он говорил, что на проектирование и строительство уйдут «два – два с половиной года». Президент говорил о строительстве парка, что «для федерального бюджета это не так безобидно», но «для Питера не жалко».

Конкурс в итоге выиграл консорциум «Студии-44» Никиты Явейна и нидерландского бюро West 8. Затраты на него составили 90 млн рублей.

В мае прошлого года Явейн сказал, что проект заморожен. «Как это все пойдет, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля ещё не передана от Управления делами президента городу», — сказал тогда он.

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