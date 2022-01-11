Мнение: Грезы о Великой Финляндии

Историк Александр Степанов о том, как в Карелии местные власти фактически прославляют участников мятежа, которые ставили своей целью отторжение Карелии от Советской России и присоединению ее к Финляндии.

Украина, говорите, бандеровцы всякие?

В Карелии вспоминают 100-летие событий, названных тогда "Карельской авантюрой", или как принято называть это последние 30 лет – "народным восстанием". Ну как вспоминают… Когда-то губернатор заикался о возрождении "Лыжни Антикайнена". Сейчас эта тема забыта. Никто не вспоминает и об одном из самых замечательных романов в истории карельской литературы – "Мы карелы" Антти Тимонена. (Роман по ссылке – https://librebook.me/my_karely ) Наверное потому, что в нем профинансированные Финляндией и руководимые кадровыми финскими офицерами "повстанцы" названы бандитами.

Зато на главном единороссовском сайте "Столица на Онего" рассказывают о том, что в Национальном музее Карелии открылась выставка, посвященная Карельскому восстанию 1921-1922 годов. (не первая, кстати, публикация). Одними из главных ее экспонатов стали эскизы графического романа Владимира Лукконена «Эхо над ягелем». На мой взгляд, рисунки эти – жуткий китч, совершенно бездарный. Но не в этом дело.

Все эти публикации о "народном восстании" полностью замалчивают тот давно всем известный факт, что "восстание" было организовано финскими военными. Они непосредственно всем руководили, а основу "восставших" составляли финские отряды. Мятеж начался с массового расстрела в Ругозере карелов – сторонников Советской власти, что само по себе символично. Ну и главное – целью его было отторжение северной части Карелии от Советской России.

И вот этот чистой воды сепаратизм начинает прославляться почти на официальном уровне, ну хотя бы на уровне музейных выставок и публикаций в провластных СМИ.



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Рисунки из "графического романа". Мне одному кажется, что они выполнены в манере вражеской пропаганды и расчеловечивают русских, карельских и финских красноармейцев?)

(с) А.Степанов

https://vk.com/wall10412510_45241 – цинк

Тартуский договор был призван положить конец военным действиям между Россией и Финляндией. Однако и здесь мир не наступил. Финское руководство рассматривало его как временное перемирие и вовсе не планировало отказываться от претензий на Карелию. Финские националистические круги восприняли Тартуский мир как позорный и жаждали реванша. Не прошло и двух месяцев с подписания мира, как 10 декабря 1920 года в Выборге было создано Объединённое Карельское правительство. Далее финны применяли ту же тактику, что и в 1919 году, — в течение лета 1921 года отправляли на территорию советской Карелии партизанские отряды, которые постепенно занимали приграничные деревни и занимались разведкой, а также осуществляли агитацию и вооружение местного населения и таким образом организовывали карельское национальное восстание. В октябре 1921 года в советской Карелии, на территории Тунгудской волости был создан подпольный Временный Карельский комитет (Karjalan väliaikainen hallitus), руководителями которого стали Василий Левонен, Ялмари Таккинен и Осипп Борисайнен.

6 ноября 1921 года финские партизанские отряды начинают в Восточной Карелии вооружённое восстание, в этот же день финская армия под руководством майора Пааво Талвела пересекает границу. Таким образом финская интервенция в российскую Гражданскую войну возобновляется, хотя и на Северо-Западе Гражданская война к тому времени уже прекратилась (не считая Кронштадтского восстания 1921 года). Финны рассчитывали на слабость Красной армии после Гражданской войны и достаточно лёгкую победу. Ведя наступление, финские отряды разрушали коммуникации и уничтожали органы советской власти во всех населённых пунктах. Из Финляндии отправлялись новые отряды. Если на начало войны численность финских войск составляла 2,5 тыс человек, то к концу декабря цифра приблизилась к 6 тысячам. Существовали отряды, сформированые из участников Кронштадтского восстания, после его подавления бежавших в Финляндию. На базе Временного Карельского комитета было воссоздано марионеточное Северокарельское государство, которое снова было посажено в посёлке Ухта, занятом финскими войсками. В финской историографии данные события называются "Восточно-карельское восстание" (Itäkarjalaisten kansannosu), и сообщается, что финны пришли на помощь братьям-карелам, по доброй воле поднявшим восстание против притеснявших их большевиков.

18 декабря 1921 года территория Карелии была объявлена на осадном положении. Был восстановлен Карельский фронт, который возглавил Александр Седякин. В Карелию были переброшены дополнительные подразделения РККА. В рядах РККА сражаются красные финны, бежавшие после финской Гражданской войны в Советскую Россию. 26 декабря советские части наносят удар со стороны Петрозаводска, и уже через полторы недели занимают Поросозеро, Паданы и Реболы, а 25 января 1922 года занимают посёлок Кестеньга. 15 января в Хельсинки финские рабочие проводят демонстрацию в знак протеста против "карельской авантюры" белофиннов. 7 февраля войска РККА входят в посёлок Ухта, Северокарельское государство самораспускается, а его руководители бегут в Финляндию. К 17 февраля 1922 года Красная армия окончательно выбивает финнов за линию государственной границы, военные действия на этом фактически прекращаются. 21 марта в Москве было подписано перемирие.

1 июня 1922 года в Москве был заключён мирный договор между Советской Россией и Финляндией, согласно которому обе стороны были обязаны сократить численность пограничных войск.

После весны 1922 года финны уже не переходили с оружием советскую границу. Однако, мир между соседними государствами так и остался "прохладным". Притязания Финляндии на Карелию и Кольский полуостров не только не исчезли, но и наоборот, стали набирать ещё большую популярность а иногда переходить и в более радикальные формы, — некоторые финские националистические организации подчас продвигали идеи создания Великой Финляндии до Полярного Урала, в которую также должны были войти финно-угорские народы Предуралья и Поволжья. В Финляндии на протяжении всех 20-40х годов действовала мощная пропаганда, в результате которой у финнов формировался образ России как извечного врага Финляндии.

https://vk.com/wall-57819359_99506 – цинк

Вот таких замечательных людей чествуют карельские власти. Интересно, что они думают насчет планов присоединения Карелии к Финляндии? Разделяют ли эти цели? Проводят ли иную работу в этом направлении?

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