 

“Как Моисей море”. “Мрія” красиво приземлилась в Польше, прорезав туман. Видео от наблюдателей и пилота

11.01.2022, 19:50, Новости дня
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Одну запись выложил Блажей Батуг на странице Antonov An-225 Mriya в Facebook, видео с другого ракурса опубликовал Мацей Скоп в YouTube. А командир экипажа “Мрії” Дмитрий Антонов на своем канале в YouTube показал, как это приземление выглядело из кабины пилота.

9 января самолет выполнял рейс Стамбул – Жешув. В польском городе стояла туманная погода – самолет-гигант долгое время не был виден, хотя гул шести двигателей на записях слышен хорошо. В последний момент “Мрія” предстала перед наблюдателями, разрезав туман, после чего он разошелся, показав чистое небо.

“Как Моисей море”, – написал один из комментаторов, сравнив увиденное с библейской легендой.  

Во время этого приземления самолет Ан-225 “Мрія” повредил стойку шасси. В госпредприятии “Антонов” подчеркнули, что обнаруженная неисправность не повлияла на безопасность полета и посадки “Мрії”. Поврежденную деталь заменят, и самолет продолжит выполнение коммерческого рейса.

Антонов рассказывал, что экстремальные приземления в густом тумане – настоящее испытание для пилотов и самолета.

видео

Видео: Maciej Skop / YouTube

Видео: Dmytro Antonov / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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