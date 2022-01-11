Создатели фильма «Елки 8» оправдались за плагиат в постере картины

Норвежский фотограф Стиг Ховард Дирдал заявил, что рекламный постер фильма «Елки 8» является копией его рождественской открытки, сделанной в 2015 году.

Сравнение постера и своей работы фотограф опубликовал в Facebook.

«Когда международный фильм плагиатит рождественскую открытку от Stavanger foto 2015 года – я в очередной раз подтверждаю ценность творчества», – написал Дирдал.

Между тем один из режиссёров фильма «Елки 8» Антон Богданов рассказал радиостанции «Говорит Москва», что съемочная группа не знала о задумке дизайнеров. Он объяснил, что актеров для плаката фотографировали по одному, а позже собирали общую композицию. Богданов заявил, что на постере присутствуют лишь лица участников, все остальное – компьютерная графика.

«Понятия не имел, откуда это взято, потому что в киномире каждый занимается своим делом. Если мы снимали, разрабатывали сценарий, то уже момент продвижения и так далее – этим занимался другой отдел. Нас всех по очереди фотографировали. Мы приезжали, нас фотографировали только лицо, а потом уже компьютерной графикой подставляли, потому что тело там точно не мое», – сказал Богданов.

По словам режиссера, над рекламным плакатом работала сторонняя компания.

«Это стороння компания. К кому обращались — это не моя вотчина. Если бы я ещё и туда лез, я бы там с ума сошел. Как правило, обращаются в рекламное агентство или какие-то агентства, которые как раз разрабатывают подобный контент и продвигают его. Потому что там же много всего: это надо и отфоткать, и отфотошопить надо, и подогнать, и цвета выбрать, и все это утвердить – дизайнерский отдел, маркетинговый отдел», – объяснил один из создателей картины.

Премьера фильма «Елки 8» состоялась 16 декабря 2021 года. В съёмках приняли участие Иван Ургант, Сергей Светлаков, Никита Ефремов, Дарья Мороз, Филипп Киркоров, Ольга Бузова и другие.

Напомним, прокат фильма «Елки 8» оказался под угрозой срыва из-за онлайн-премьеры.