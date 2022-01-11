 

Посол США не счел провальными переговоры с Россией по гарантиям безопасности

11.01.2022, 19:48, Новости дня
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Переговоры РФ и США в Женеве по гарантиям безопасности не были провальными, однако это провал может наступить, сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.

«Дискуссия [в Женеве] развернулась вокруг вопросов, некоторые из которых ранее не были охвачены в процессе обсуждения, ведущегося в рамках диалога по стратегической стабильности. Но, как я и сказал, это была продуктивная дискуссия», – передает слова Салливана ТАСС.

Дипломат опроверг утверждение, что переговоры являются провалом. «В конечном счете он [провал] может наступить. Однако у меня нет ощущения, что это то направление, в котором мы сейчас движемся. Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог. Это не было просто показное демонстрирование своей позиции с каждой стороны. США стараются быть очень аккуратными в том, что мы говорим публично. Мы хотим взаимодействовать с российской стороной. Мы считаем, что лучший способ добиться этого – непубличные дискуссии, наподобие вчерашних», – сказал дипломат в интервью.

При этом посол заявил, что принцип принятия новых стран в НАТО не может быть пересмотрен. «Пересмотрен? Нет, это принцип, который прошел проверку временем с тех пор, как в 1949 году был принят Североатлантический договор», – напомнил он.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия – НАТО, а в Вене – консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Напомним, МИД опубликовал проекты договоров РФ с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины.



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