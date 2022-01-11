Официально представлен ожидаемый смартфон OnePlus 10 Pro с чипом Snapdragon 8 Gen 1

Как поясняют эксперты, презентация нового смартфона OnePlus 10 Pro была весьма ожидаемым событием. Поэтом событие, которое наконец-таки состоялось. Привлекло особое внимание.

Производитель подтвердил, что гаджет выходит на рынок с процессором Snapdragon 8 Gen 1. Также в устройстве установлена камера Hasselblad. А цена гаджета в базовой комплектации составляет 740 американских долларов. В компании также заявили, что продажи стартуют 13 января.

Используемый графический ускоритель Adreno относится к новому поколению. Одно из преимуществ состоит в способности осуществлять загрузку со скоростью до 10 Гбит/с. Диагональ экрана в смартфоне – 6,7 дюйма. Показатель частоты кадров соответствует уже привычному показателю в 120 Гц.