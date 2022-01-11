Эксперты рассказали, как подорожают модели iPhone в 14 линейке

До осени еще далеко, но эксперты уже активно обсуждают будущие модели 14 линейки американских iPhone. На сегодня они пришли к выводу о том, что смартфоны существенно прибавят в цене.

Причины две. Первая – отсутствие мини-модели, которая все-таки «разбавляла» себестоимость. Вторая же состоит в том, что разработчик слишком увлекся изменениями в дизайне. Это очень дорогие игрушки, отмечают специалисты по маркетингу и производству.

Результат вполне прогнозируем. По словам специалистов, самая дешевая версия iPhone 14 может выйти на рынок по цене 799 американских долларов. Не много ли за смартфон с накопителем на 128 Гб? Предполагаемый максимум будет у iPhone 14 Pro Max – 1199 долларов. Напомним, что самый дорогой iPhone 13 Pro Max продают на сотню «зеленых» дешевле. По всей линейке сверху вниз наблюдается такая же разница.