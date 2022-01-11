Мнение: Талоны на жизнь

В России могут в будущем ввести продуктовые карточки для малообеспеченных граждан, однако такие меры применяются в разных странах мира, их не стоит опасаться. Такое мнение выразил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг, передает «РИА Новости».

«Во многих странах, включая США, они существуют, там на них сидят миллионы, и ничего. У нас просто к ним несколько иное отношение. В сознании россиян продуктовая карточка — это позор», — рассказал экономист.

Аргумент «А у них негров бьют» – верный знак того, что дела на самом деле неважные, а потому иначе, чем рассказывать, что «у них» там еще хуже, уже не получается.

Нужно понимать принципиальную разницу между советской «талонной» системой и вероятной нынешней. В Союзе ориентация на ускоренное развитие промышленности группы «А» создало существенные перекосы в обеспечении населения товарами повседневного спроса, включая и продовольственные. Фактически в переводе на обычный язык населению было предложено затянуть пояса связи с перетоком ресурсов в строительство промышленного потенциала. Который реально существовал в виде 14 отраслей промышленности. Каждую пятилетку, включая и кризисные последние, в строй вводилось порядка 2 тысяч крупных предприятий (с числом работающих более 10 тысяч человек). Не считая, понятно, более мелких. Это, между прочим, минимум 20 миллионов рабочих мест каждую пятилетку. Проще говоря — проблемы с продовольственным снабжением были проблемами неравномерного роста.

Нынешняя система распределения готовится к вводу по совершенно иным основаниям: ни о каком росте, конечно, речи нет и быть не может. Идет стремительная деградация остатков советского наследия. Ни одного крупного производства давно уже не вводится, ультрапатриотический сайт «Сделаноунас» повествует о мелких и средних предприятиях. При этом на крупных предприятиях технологическая гонка давно проиграна вдрызг — значительная часть продукции выпускается по зарубежным лицензиям и фактически является лишь сборкой чужих моделей. Это касается в том числе и гигантов машиностроения.

Нынешние проблемы — это уже не проблемы роста. Это проблемы деградации. Власть сознательно не вдается в подробности и исходные причины. Но не нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы понять — это приближение к финалу правления гангстеров, которые в силу своей природы и менталитета способны только к перераспределению (проще говоря — изъятию и воровству), но не к созиданию, производству и преумножению национального богатства. Созданный запас прочности за тридцать лет проеден насквозь, и теперь мы подошли к закономерному концу истории.

После нынешних, как после отступления немцев — останется выжженная пустыня. И пройдет не один год (а возможно, и не одно поколение), прежде чем на этом пепелище можно будет по-человечески жить. Но даже это пока в розовых мечтаниях, так как гангстеры все еще у власти, а значит — продолжают выгрызать то немногое, что еще теплится на нашей территории. И пока они у руля — ни единого шанса на нормальную жизнь у людей нет и быть не может.

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