Мнение: Письмо: “В первые две недели все было прекрасно”

Чтобы говорить о правильной стратегии в отношениях, нам необходимы понятия векторов, которые мы худо-бедно осваиваем последний год. Без них про позиции в поле и про ходы мы говорить не сможем.

Векторы – это направления ходов. Они бывают в границах и мимо границ, то есть в красном поле и в черном, а так же в сером, которое ближе к черному, и розовом, которое ближе к красному.

Это мы тоже худо-бедно поняли.

Векторы мимо границ мы делим на векторы слива и векторы косяка. Нельзя считать вектор слива сливом, вектор слива может быть очень маленький. Вектор слива в черном поле – это слив, а вектор слива в розовом поле – такой маленький, что сливом как таковым не является. Однако много таких векторов в совокупности далеко уносят человека от границ, да и один такой вектор тоже мешает красивой траектории поведения.

Ошибки в отношениях – это и есть векторы сливов и векторы косяков, других ошибок не бывает.

Так вот.

Если у вас то и дело в отношениях векторы слива, это приводит к тому, что СЗ ваша постепенно падает.

Но падает ваша СЗ не только для вашего партнера, но и для вас. Вы перестаете себе нравиться, ваша Королева отворачивается от Короля, и спонтанности у вас становится меньше. А нет спонтанности, нет и энергии, вы становитесь скучным и вялым.

Вот это типичная картина так называемых онежьих порогов, но и многие ярусы рапунцелей похоже устроены.

Мы почти не смотрели на онежьи пороги с точки зрения векторов слива.

Иногда мы разбирали, как векторы слива приводят к косякам, а потом к большим сливам.

Но и без косяков векторы слива тоже очень портят ситуацию в поле.

Давайте посмотрим у этого автора.

dima_lol

Добрый день, Эволюция!

Читаю ваш блог регулярно с 2016 года, но пишу письмо впервые. Также проходил ваш новогодний курс.

О себе: Мне 28 лет, работаю программистом, хороший для своего региона доход, есть маленькая квартира, инвестиции и т.д.

Моя проблема в том, что мои отношения никогда не длились долго. В целом то, что я могу назвать отношениями было всего лишь два раза. Все остальное длилось не больше двух недель и было больше похоже на секс онли, чем на отношения пары. Ну и ни с кем я жить не пробовал, живу один и пока желания не было. А проблема моя в том, что через какое-то время после начала общения у меня появляется чувство “тошноты и духоты” почти на физическом уровне, явное нежелание продолжать. Но при этом я не вижу в себе никаких Печоренских черт, мне кажется что я обычный Онегин, ну или КСЖ.

(Автор не видит в себе печоринских черт. Это как если бы Кирюша из ФС печорина в себе не видел)

И я пытаюсь понять, что не так в моих мыслях или действиях, чтобы как-то исправить ситуацию, но так и не могу определиться с причиной. Раньше я думал что ничего страшного, просто узнал человека получше и он мне разонравился, и, наверное, зачастую оно так и было. Но последний случай как-то обнажил эту особенность, что мне уже самому стало заметно, что что-то нездоровое происходит. И мне не видно, чтобы мое охлаждение было какой-то формой ЗВ, потому что девушки в таких ситуациях расстаются неохотно и расстраиваются, а я уже как и бы был с ними или почти был. Может только ЗВ на каком-то более глобальном уровне, что я вижу отношения и их перспективу и мне кажется что я достоен чего-то большего, взятого не из реальности, а из моих фантазий, и у меня опускаются руки?

(ЗВ – это не только когда вам отказали, а вы ей вслед “фу, ноги кривые”. Такая откровенная форма ЗВ все-таки редко бывает. Чаще всего ЗВ – это когда результат не соответствует вашим ожидания, но чтобы не признавать свою неудачу, вы решаете, что вам расхотелось)

В общем, чуть больше месяца назад, познакомились с М на сайте знакомств. Ей 23 года, работает на своей первой офисной работе, т.е. карьеры пока не было, следит за модой, заканчивает магистратуру, родители ее, в отличии от моих, вроде бы довольно обеспеченные. И самое главное, когда мы знакомились и в первый месяц общения, мне казалось что это самая красивая девушка среди всех, что у меня были. Да и сейчас, вроде бы все еще кажется, но тут я опять впал в это свое состояние “нехочухи” и в нем уже не особо доверяю своим оценкам.

А вот схожи ли мы по бэкграунду, мне тяжело сказать, первое мое впечатление было что я более “задрот” а она такая “девочка-модница” с акающей манерой говорить, но при дальнейшем знакомстве выяснилось что все-таки мы не настолько полярны, как мне казалось, хотя разница и в возрасте и в интересах все равно еще есть.

Мы почти сразу сблизились, начали спать вместе, и проводить много времени вдвоем, постоянно переписываться и т.д. И в основном время проводили у меня дома, смотря сериалы. Возможно поэтому я и перегорел?

Хотя я конечно переодически что-то предлагал, но она зачастую не сильно воодушевлялась, ну я и не настаивал. Чтобы вы понимали мой уровень “креативности”, самое необычное мое предложение было это сходить в бассейн (открытый с теплой водой, зимой).

(Автор подчеркивает, что ничего интересного девушке не предлагал. Но и она ничего не предлагала, а на его предложения часто отказывалась. То есть оба они в общем-то одинаково скучали и с самого начала у них был вялый дефолт, хотя автор первое время лез из кожи, чтобы воодушевить девушку)

А так просто ходили в пару кафешек, да кино. И вот одна из моих версий – это что у меня мало в жизни видов досуга и организую я его не сильно умело, поэтому получается тухло. Но это я сейчас уже думаю, а в первые недели, все было прекрасно и никакой тухлости я не ощущал, и по ее реакциями мне тоже казалось что ей все весело и интересно и в плане секса в том числе. Ну и я со своей стороны старался чтобы все было галантно: вино, такси до меня и обратно, заказывал еду, всегда предлагал ночевать и, естественно, платил за наш досуг если куда-то шли.

(Первые две недели автор очень старался порадовать девушку всем, чем мог. Она благосклонно принимала, приезжала к нему на такси, кушала, выпивала, смотрела сериалы)

Похожая проблема нежелания у меня была и с бывшей девушкой, хотя не знаю можно ли ее так называть. Мы переходили от состояния пары к секс-онли, разлуке, и обратно, в основном по моей инициативе, но она тоже иногда обижалась и переставала общаться. Почему я про нее вспомнил на этом моменте, это потому что в прошлом году у нас как будто все стало налаживаться с бывшей, мы впервые съездили вмести в Сочи а после этого, вдруг (вдруг для меня) выяснилось что ей скучно, что я недостаточно быстро предлагаю что-то серьезное, редко ночую с ней вместе (мне просто тяжело так спится и потом весь день разбитый) и т.д.

(Бывшая девушка плюсовала и была недовольна динамикой и досугом)

Поэтому с новой девушкой я решил таких ошибок не допускать и через две недели уже аккуратно предложил встречаться, а когда она замялась сказал что если сильно рано, то можно повременить. Но тут же понял что надо просто более твердо сказать, что я хочу сам, и она согласилась. Сейчас М уже рассказала обо мне родителям.

(С этой он стал вкладываться в отношения еще активней. И победой считает ее рассказ о нем родителям, хотя скрывать от родителей, с которыми живешь, где ночуешь, практически невозможно)

Ну и когда она была у меня всегда ночевали вместе, боялся что будет ощущение “кинутости” у нее, если посажу ехать домой, на которое жаловалась бывшая.

(Вот ключевое, друзья. Векторы слива – это когда вы боитесь недовольства партнера и поэтому заставляете себя там, где это мимо границ. Почему в случае автор бояться и заставлять себя – мимо границ? И когда это в границах?)

И еще смежная тема, это что я в постели я бывает не могу “отказать” и не всегда уверен, что хочу, и как-то сам на себя давление могу оказывать как будто. Это если не считать самые первые встречи и начало знакомства, когда желание очевидно и наоборот исходит с моей стороны. Это моя вторая версия, что возможно я боюсь “ударить в грязь лицом” или недостаточно вложиться и в итоге перенапрягаюсь.

(Это всегда у онегиных. У Онегина в ФС с Шелли такое было и с женой было бы обязательно, не будь она золушкой. Сексуальность у онегиных рапанов и рыб фрустрирована, то есть для хорошего секса им нужна влюбленность или какая-то особенная мотивация. А они считают своим долгом заниматься сексом каждый раз, когда девушка осталась ночевать, а оставлять ее ночевать каждый раз, когда она приехала в гости, а звать в гости тоже стараются часто, чтобы не обидеть девушку. Обидеть боятся от жадности и от страха оказаться виноватым. И получается прессинг, который очень быстро выдавливает из онегиных все либидо, у них его и так мало. Насиловать себя регулярно – векторы слива. Понятно почему? )

Хотя вроде бы ничего глобального я не делаю или чего-то такого что не укладывалось бы в мои представления о нормальной заботе. Сказать “давай с меня такси, с тебя вино” было бы как-то глупо, хотя наверное мне бы и хотелось, но не думаю что это реально большая проблема.

(Доход свой он хоть и считает нормальным, но желание инвестировать и как-то финансово расти к 30 годам все равно его гложет. А здесь он завел себе нечто, что требует пусть и некрупных, но регулярных трат. Такси, вино, секс, и после этого наутро он совсем разбитый, работать сложно, денег меньше. Он боится сказать себе честно, что не получает от девушки удовольствия столько, чтобы не жалеть о потраченном времени и деньгах. Он продолжает покупать ей вино в страхе, что иначе она его бросит. То есть он все время боится, что она пошлет его, если он не будет надрываться. Понятно, где векторы слива? И как он должен был себя вести, чтобы было в границах?)

В итоге на новогодних праздниках мы встречались чуть чаще чем обычно, до этого было только 1-2 раза в неделю. А тут встречи 3 было пока время есть и более долгих. Но тоже не могу сказать, что какая-то разница критичная по сравнению с предыдущим месяцам. И вот последний раз перед рабочей неделей в субботу мы пошли прогуляться, потом поехали ко мне, смотрели сериал который обоим было интересно попробовать начать. И вот все как-то было слега пресновато, хотя и нормально. В воскресенье я отправил ее домой, а сам поехал в зал и потом домашними делами занялся, и вроде все еще тоже было нормально, разве что я был не очень бодрый, такое у меня случается когда поздновато ложусь и сплю не один, но не звучит критично.

(В общем, ему хоть и стыдно признаться, что средний ритм отношений для него – очень тяжело, но после 3 встреч он почувствовал себя отстиранным в стиральной машинке и выжатым. И теперь у него развивается фобия, что такие же “великолепные уикэнды” будут повторяться, а со временем превратятся в совместную жизнь в том же самом режиме. Принцесса будет лежать, есть картошку фри и пиццу, пить вино, смотреть телек, а потом подманивать его масляным пальчиком и показывать, что он должен ей дать секса. А наш бедный онегин, обливаясь потом, будет стараться свою Госпожу ублажить. И ему страшно сказать ей… Что он должен был сказать, сами напишите. И объясните, в чем здесь суть векторов слива?)

А вот в понедельник уже чувствовалось что как-то не охото общаться, М спросила, что я мало пишу, типа сложности на работе после праздников, а я на вопрос ответил что “вроде пишу обычно”, написал еще что-то, спросил как у нее дела, но уже сделал это нехотя и чувствуя что я делаю что-то, чего не хочу. Сейчас вторник, и вот это чувство все еще со мной.

Возможно это как-то связано с моими сегодняшними решениями по работе. Прохожу собеседования, решаю нужно ли принимать оффер, это важный шаг в моей жизни, работу не менял уже 4 года. Но никакой связи между этими событиями я не вижу и не чувствую, понимаю только что у меня теперь два стресса вместо одного на один день совпали.

(Стресс у него, что она выразила недовольство. Представьте себе, как ему страшно, что она его бросит? Хотя казалось бы, хорошо, что бросит, обуза с плеч долой. Но он страшно этого боится, он хочет тащить этот чемодан без ручки дальше. Хотя мог бы с самого начала строить отношения не с чемоданом, а с девушкой. Как это надо было делать?)

Перед М достаточно неудобно. Когда были чувства, я и про какие-то совместные поездки уже заикался и друзьям многим рассказал что встретил девушку и у нас все хорошо. А теперь вот такая история, что я как как будто какой-то больной на голову и после вполне хорошего месяца, лучше которого у меня и не было, такой “ну все, я перегорел, теперь меня гнетет наше общение”. Я понимаю, что мое неудобство за ситуацию лучше ничего не сделает, но и совсем не иметь ответственности перед кем-то к кому проявлял знаки любви и был нацелен на продолжение, тоже как-то неправильно, все-таки какое-то отношение должно быть человеческое.

(Из-за короны Спасателя он надевает на нее колпачок такой величины, что если она его и правда пошлет, так и будет считать себя мерзавцем, разбившем сердце девушке. Хотя девушка сама жалуется подружкам, что зря тратит время на неинтересного ей мужчину. И когда она выскажет автору, что уходит, потому что не получает от него достаточно любви, автор только укрепится в мысли, что девушки любят его, а он мерзавец. И следующую девушку он будет возить на себе от дома до ее работы, держа в зубах букет)

И что меня интересует, это как лучше разрулить ситуацию с М, стоит ли обсуждать с ней проблему и просто все рассказать как есть? Молча потерпеть видимо не вариант. Ну и в целом, мне важно понимание что со мной происходит, оно давольно размытое у меня, перебираю разные варианты, но не уверен в них. Уже думаю не стоит ли обратиться к психотерапевту, потому что произошедшее в том или ином виде повторяется со мной регулярно, теперь я это вижу вспоминая свои прошлые попытки.

(Психотерапевт может предложить вспомнить детство и поработать над проблемой избегания близости из-за холодности матери)