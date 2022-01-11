 

FAZ – председатель Европарламента Давид Сассоли скончался в возрасте 65 лет

11.01.2022, 19:38, Новости дня
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В Италии скончался председатель Европейского парламента Давид Сассоли, пишет Frankfurter Allgemeine. Причиной смерти 65-летнего политика стали «осложнения, связанные с тяжёлой формой дисфункции иммунной системы». Сассоли находился в больнице с 26 декабря.


AP

Председатель Европейского парламента Давид Сассоли скончался во вторник ночью в возрасте 65 лет на родине в Италии, пишет Frankfurter Allgemeine.

В понедельник пресс-секретарь Сассоли Роберто Куильо заявил, что Сассоли был госпитализирован 26 декабря в связи с «осложнениями, связанными с тяжёлой формой дисфункции иммунной системы».

Многие политики уже выразили свои соболезнования. «До свидания, Давид, друг на всю жизнь», — написал в Twitter министр культуры Италии Дарио Франческини.

Сассоли являлся членом левоцентристской Демократической партии. В понедельник его пресс-секретарь заявил, что Сассоли, помещённый на лечение в онкологический центр итальянского города Авиано, отменил все запланированные с его участием официальные мероприятия.

В октябре Сассоли уже пропустил заседание Европарламента из-за высокой температуры. Ранее он перенёс пневмонию в тяжёлой форме. Его пресс-секретарь сообщил, что дата и место похорон будут объявлены в ближайшие несколько часов.

Сассоли возглавил Европейский парламент после выборов 2019 года. На посту председателя Европарламента он сменил своего соотечественника Антонио Таяни из консервативной партии «Вперёд, Италия». С 2014 по 2019 год Сассоли занимал должность заместителя председателя Европарламента.

До начала своей политической карьеры Сассоли работал журналистом. Его профессиональный путь начался с небольших ежедневных газет. В 1985 году он попал в редакцию римской газеты Il Giorno. Позже Сассоли стал ведущим новостной программы TG1 на итальянском общественном телеканале Rai 1, пишет Frankfurter Allgemeine.



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