 

Insider – Грэм заявил, что радикальная повестка демократов довела США до «самых опасных времён с конца 30-х»

11.01.2022, 19:38, Новости дня
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«Провальная радикальная повестка демократов» довела США до самых опасных времён с конца 1930-х, — об этом, как пишет Insider, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, на предстоящие в этом году выборы американцы придут, чтобы, прежде всего, выразить своё несогласие с действиями демократов.


AP

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что повестка демократов довела США до «самых опасных времён с конца 30-х», пишет Insider. По его словам, американцы в этом году пойдут на промежуточные выборы, не обращая особого внимания на прошлогодний штурм Капитолия, и выразят своё несогласие с, как он выразился, «провальной радикальной повесткой демократов», которая поставила под угрозу состояние страны.

«Эти люди, управляющие нашей страной, — члены палаты представителей, сената, и Байден — не понимают, что они делают», — заявил он в интервью одной из радиостанций.

При этом Грэм, как отмечает издание, указал на инфляцию, резкий рост числа нелегальных пересечений американо-мексиканской границы и на прошлогодний вывод войск США из Афганистана.

«Это самые опасные времена с конца 30-х годов», — добавил сенатор.

Как напоминает Insider, в конце 1930-х годов США продолжали испытывать глубокие финансовые потрясения, наступившие в результате Великой депрессии, при этом страна уже готовилась к раннему этапу Второй мировой войны.

Джо Байден в прошлый четверг выступил с решительным обращением, посвящённым 6 января, в котором он не стал напрямую называть имя своего предшественника Дональда Трампа, упомянув его, однако, как «побеждённого бывшего президента».

Американский лидер также заявил, что для Трампа «уязвлённое самолюбие важнее, чем» демократия и конституция США.

Грэм, который остаётся союзником Трампа и при этом называет Байдена своим «бывшим личным другом», осудил эту речь главы Белого дома, назвав её «ужасной».

Как отмечает Insider, сенатор отверг действия бунтовщиков, штурмовавших Капитолий 6 января 2021 года, охарактеризовав эту дату как «мрачный день». Между тем он отказался возлагать вину за эти события на тогдашнего главу государства Дональда Трампа.



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