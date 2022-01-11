Откровенная Кейт Миддлтон: на фото герцогиня запечатлена с разных ракурсов и в самых неожиданных ситуациях

Кейт Миддлтон с ее безупречной красотой, безусловно, является одной из самых фотогеничных женщин в мире. Но герцогиня Кембриджская не позволяет своему титулу или будущему статусу королевы-консорта мешать ей веселиться здесь и сейчас. Порой даже она нарушает королевский этикет и немного шалит. Мы собрали самые забавные и необычные фото герцогини, когда она позволяла себе немного повеселиться.

Необычные кадры герцогини

Кэтрин принимает себя такой, какая она есть, и не пытается держать себя в рамках, когда ее душа жаждет веселья. Эти кадры демонстрируют то, насколько герцогиня искренняя во всем, что делает.

Во время посещения сталелитейной компании Tata Steel

Даже без своей дизайнерской одежды и королевских драгоценностей Кейт выглядит прекрасно, ведь с ней всегда ее главная особенность – широкая улыбка.

Во время напряженной трехдневной поездки в Ирландию герцогиня побывала на пивоварне “Гиннесс”

Хотя она была одета в гламурное зеленое платье и великолепные украшения, это не помешало ей насладиться пинтой пива.

Кейт и Уильям резвились во время лыжной поездки во французские Альпы в 2016 году

К счастью, этот милый момент был запечатлен фотографами.

Кейт держит руку на ягодицах принца Джорджа, чтобы мальчик не упал

Это фото было сделано на Фестивале поло, проходившем в Beaufort Polo Club в 2015 году.

Кейт с гордостью смотрит на десерт, который она приготовила во время участия в программе “Лучший пекарь Британии”, посвященной праздничной выпечке

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Кейт в спорте

Много необычных фото с Кэтрин получилось во время ее участия в спортивных мероприятиях.

Герцогиня Кембриджская готовится забить мяч, играя в быстрый баскетбол в Шотландии в 2013 году

Герцогиня Кембриджская во время визита в Мумбаи (Индии) не смогла остаться в стороне и присоединилась к игре в крикет

Ради этого Кейт даже вышла на поле в туфлях на платформе и в платье.

Герцогиня поучаствовала в гонках на яхтах во время королевского тура по Новой Зеландии в 2014 году

К слову, одним из противников Кэтрин был ее собственный муж – принц Уильям.

В 2020 году Кейт очень возбужденно отреагировала на результат своего удара по мячу во время посещения клуба хоккея на траве

Герцогиня Кембриджская не стесняется проявлять свои эмоции на публике и всегда искренне смеется или удивляется. Быть может, именно такой своей простотой и открытостью она и смогла покорить сердца миллионов британцев.