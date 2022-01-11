Свободная коса, платок и яркие заколки: как отвлечь внимание от отросших корней волос с помощью прически и аксессуаров

Если вы красите волосы, то неизбежно столкнетесь с проблемой их отрастания. Как показывает карантин, который мы пережили в начале пандемии, у нас не всегда есть возможность посетить салон по первому желанию. И если корни ваших волос отросли, а вы не можете сразу исправить эту проблему, то не огорчайтесь, ведь вы всегда можете отвлечь внимание с помощью прически и аксессуаров.

Делаем кудри

На кудрявых и волнистых волосах переход цвета менее заметен. И если нет возможности окрасить локоны, то завейте их с помощью плойки или бигуди. Такой прием не только отвлечет от отросших корней, но и сделает ваш образ более заметным и эффектным.

Надеваем платок

К счастью, приближается весна. Когда установится теплая погода, вы сможете скрыть отросшие корни волос под платком. Главное, не забудьте вытянуть несколько прядей впереди. Они не только красиво оттенят черты лица, но и придадут нежности и женственности всему образу.

Свободный низкий хвост

Чтобы сделать красивую прическу, которая скроет отросшие корни, соберите локоны в свободный хвост и немного поднимите его к макушке. Главное, не натягивайте волосы возле лица, а лучше освободите несколько прядей на челке и висках и слегка их завейте.

Высокий полупучок

Несмотря на простоту, эта прическа выглядит благородно и отвлекает внимание от отросших корней. Ее можно делать, даже если у вас не слишком длинные волосы. Но помните, что пучок должен быть свободным и слегка взъерошенным. Поэтому собирайте пряди пальцами, а не расческой.

Завитый локон с боковым пробором

Если вы сделаете боковой пробор, то отросшие корни будут менее заметны. А если вы еще и слегка завьете локоны, то получите отличную прическу.

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Широкий обруч

Широкие обручи вновь вошли в моду в 2022 году. А подобные аксессуары отлично скрывают отросшие корни волос. К тому же они выглядят женственно и элегантно, и из всего разнообразия обручей всегда можно подобрать тот, который идеально дополнит ваш образ.

Небольшая боковая коса

Прическа с тонкой боковой косой, которую можно увидеть на главном фото, станет отличным решением, если нужно скрыть отросшие корни. И сделать ее можно за несколько минут. Причем с этой задачей справятся и те, кто не любят тратить время на укладку.

Свободная французская коса

Если у вас длинные волосы, то лучшим решением станет свободная коса. И делать ее можно как по центру макушки, так и на один бок. Главное, перед плетением сбрызните волосы лаком или муссом и слегка начешите их. А в процессе не затягивайте локоны. И тогда коса получится толстой и эффектной, даже если у вас не слишком густые волосы.

Яркие заколки

Кроме обручей и ободков в моду вернулись крупные эффектные заколки. Такие аксессуары не только отлично подчеркивают достоинства прически, но и хорошо отвлекают внимание от отросших корней.

Высокий свободный пучок

Самый эффективный способ замаскировать отросшие корни — собрать волосы в пучок почти на макушке. Благодаря такой прическе будут скрыты все дефекты некрашеных локонов. Но главное, делайте пучок более свободным и не стягивайте в него волосы. И лучше оставьте несколько прядей вокруг лица, даже если у вас нестриженая челка. А чтобы добавить шика прическе, скройте резинку под прядью волос и закрепите ее невидимкой.