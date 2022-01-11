Мнение: Кот за 9,5 миллионов, излюбленные отрасли Путина и экономика ультиматума США

1. Предприимчивые россияне продолжают осваивать приёмы продвинутого маркетинга. Теперь вот уже и обычных кошек начали продавать за цену, сопоставимою со стоимостью квартиры в Москве:

https://lenta.ru/news/2022/01/09/kit/

В Тульской области выставили на продажу кота, которого, как утверждает продавец, однажды держал в руках президент России Владимир Путин. Об этом сообщает «Тульская пресса».

Автор объявления уверен, что животное «отлично подойдет коллекционерам». Он также указывает, что возможен обмен на Mercedes-Benz E 200, Kawasaki Ninja 600 или дом.

За несколько дней цена животного выросла с 6,5 миллиона до 9,5 миллиона рублей.

Интересно, а есть ли у владельца какое-то подтверждение, какой-то сертификат о том, что с котом и вправду контактировал наш президент?

Если кота таки сумеют продать за подобную сумму, то для Владимира Владимировича, вероятно, это будет весьма лестно. Но тогда велик риск, что нашего президента будут на каждом шагу атаковать просьбами потискать какое-нибудь животное, причём под видеозапись.

2. Американцы угрожают лишить российское правительство доходов:

https://www.rbc.ru/politics/09/01/2022/61d9fd399a7947265510bc08

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом России Владимиром] Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», — пишет New York Times.

Видите? «Аэрокосмической и военной». А то всё «нефть», «нефть»…

3. Путин, как вы знаете, выставил ультиматум американцам. Я написал по этому поводу статью в «Школе Капитализма» — чего нам ждать, и как это может повлиять на наши сбережения:



https://sponsr.ru/capitalism/9324/Kak_zashchititsya_ot_adskih_sankcii/



Похоже, скоро будет весело. Президент Путин поставил ультиматум американцам: НАТО должна отказаться от расширения на восток и убрать ракеты из соседних с Россией стран. Не просто что-то там пообещать в устном разговоре, как доверчивому Горбачёву, а отказаться публично, подписать юридически обязывающий документ…