 

Пока Гарик Харламов находится под капельницами, его возлюбленная наслаждается уютным вечером с бокалом мартини

11.01.2022, 19:14, Разное
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Актриса Катерина Ковальчук поделилась уютными зимними фотографиями, в то время как ее возлюбленный находится под капельницами. Этим она очень разочаровала фанатов Гарика Харламова.
Многомилионная армия фанатов шоумена Гарика Харламова была огорчена госпитализацией артиста. Сейчас он с высокой температурой находится под капельницами. В то время как Харламов лечит свое здоровье, его новая возлюбленная не скучает.

Изображение взято с: Instagram @katerinakovalchyk
Катерина Ковальчук продолжает праздновать Новый год и наслаждаться атмосферой, публикуя в Сеть снимки уютного вечера в сопровождении бокала мартини. Она поделилась с подписчиками, как проводит вечера. Прогулки зимним лесом, теплый камин и бокал игристого.

Недавно артистка познакомилась с дочкой Харламова от Кристины Асмус.

Источник: radiokp.ru



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