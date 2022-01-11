Пока Гарик Харламов находится под капельницами, его возлюбленная наслаждается уютным вечером с бокалом мартини

Актриса Катерина Ковальчук поделилась уютными зимними фотографиями, в то время как ее возлюбленный находится под капельницами. Этим она очень разочаровала фанатов Гарика Харламова.

Многомилионная армия фанатов шоумена Гарика Харламова была огорчена госпитализацией артиста. Сейчас он с высокой температурой находится под капельницами. В то время как Харламов лечит свое здоровье, его новая возлюбленная не скучает.



Изображение взято с: Instagram @katerinakovalchyk

Катерина Ковальчук продолжает праздновать Новый год и наслаждаться атмосферой, публикуя в Сеть снимки уютного вечера в сопровождении бокала мартини. Она поделилась с подписчиками, как проводит вечера. Прогулки зимним лесом, теплый камин и бокал игристого.

Недавно артистка познакомилась с дочкой Харламова от Кристины Асмус.

Источник: radiokp.ru