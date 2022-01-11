 

Учёные рассказали о вреде пассивного курения электронных сигарет

11.01.2022, 19:14, Разное
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Курение электронных сигарет приводит к заболеваниям дыхательных путей и глаз не только курильщика, а и тех, кто находится рядом. Такие выводы сделали исследователи из Калифорнийского университета в США.
Никотин и растворители в вейпах негативно влияют на работу дыхательных путей. Вдыхание никотина и растворителей электронных сигарет вызывает одышку и сильный кашель по утрам. Курение вейпов приводит к ухудшению зрения, глаукоме, развитию катаракты и другим проблемам с глазами. Также проблемы со здоровьем могут грозить окружающим людям, которые не курят сигареты, но вдыхают их пар.

Американские исследователи решили изучить этот вопрос и задействовали для исследования более 2 000 человек. Средний возраст испытуемых составил 17 лет. Исследователи наблюдали за ними с 2014 по 2019 год. Каждый год специалисты собирали информацию о состоянии дыхательных путей, активном и пассивном электронном курении, курении обычных сигарет. Обращали внимание и на симптомы пассивных курильщиков.

Ученые отметили, что у тех кто, находился рядом с вейперами и дышал паром, в два раза чаще случалась одышка и появлялись хрипы.

Другая группа американских специалистов провела опрос у более 1,17 миллиона жителей США. У большинства вейперов выявили симптомы частого слезотечения, развитие катаракты и глаукомы.

Источник: www.medikforum.ru



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