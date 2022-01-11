«Уйди из грязи»: Жена Ильи Резника посоветовала Андрею Малахову покинуть шоу «Прямой эфир»

Российский тележурналист и шоумен Андрей Малахов на своё 50-летие получил довольно странное пожелание от жены поэта Ильи Резника. Ирина Она предложила телеведущему «уйти из грязи» и перестать вести ток-шоу «Прямой эфир».

По её мнению, в программе раскрываются тайны и скандальные подробности из жизни знаменитых людей, что доводит их «чуть ли не до больницы». Ирина Резник призвала Андрея Малахова «покаяться», «исправиться» и «творить добрые дела не для афиши, а для себя, чтобы это увидел Господь».

Предположительно, такую реакцию у супруги российского поэта вызвала память о случае 10-летней давности. Один из выпусков «Пусть говорят» на Первом канале работавший тогда там Андрей Малахов посвятил жизни Ильи Резника. Гости передачи плохо говорили о поэте, и Ирина Резник заявила, что из-за этого выпуска у её мужа стало плохо с сердцем.

Женщина также отметила, что известный телеведущий плохо выглядит, носит парики, и снова акцентировала внимание на том, что ему необходимо «опомниться, задуматься и сделать нужный шаг».

Источник: news.ru