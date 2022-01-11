 

«Уйди из грязи»: Жена Ильи Резника посоветовала Андрею Малахову покинуть шоу «Прямой эфир»

11.01.2022, 19:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский тележурналист и шоумен Андрей Малахов на своё 50-летие получил довольно странное пожелание от жены поэта Ильи Резника. Ирина Она предложила телеведущему «уйти из грязи» и перестать вести ток-шоу «Прямой эфир».
По её мнению, в программе раскрываются тайны и скандальные подробности из жизни знаменитых людей, что доводит их «чуть ли не до больницы». Ирина Резник призвала Андрея Малахова «покаяться», «исправиться» и «творить добрые дела не для афиши, а для себя, чтобы это увидел Господь».

Предположительно, такую реакцию у супруги российского поэта вызвала память о случае 10-летней давности. Один из выпусков «Пусть говорят» на Первом канале работавший тогда там Андрей Малахов посвятил жизни Ильи Резника. Гости передачи плохо говорили о поэте, и Ирина Резник заявила, что из-за этого выпуска у её мужа стало плохо с сердцем.

Женщина также отметила, что известный телеведущий плохо выглядит, носит парики, и снова акцентировала внимание на том, что ему необходимо «опомниться, задуматься и сделать нужный шаг».

Источник: news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Дональд Трамп допустил, что покинет пост: Соперники в президентской гонке в США поделили два штата

03.08 / «Людей в цеху не должно было быть»

03.07 / Поти – бедный богатый город в Грузии

21.11 / Популярная специя оказалась эффективна против ОРВИ и рака

28.03 / Блогер и эпигоны

30.01 / Как работает машина пропаганды в России – Личное мнение

13.03 / Цены на бензин в России побили исторический рекорд: названа причина

04.10 / Арабские СМИ: Путин помирит Сирию с Израилем, переговоры уже идут

10.07 / В Европе одобрили препарат для лечения рака поджелудочной железы

29.01 / “Пока не забанили”: Катерина Шпица в черном мини взволновала поклонников зажигательным танцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика