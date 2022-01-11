«Отряды Путина» потребовали ввести войска ОДКБ в Чехословакию

Всероссийская патриотическая организация «Отряды Путина» потребовала от ОДКБ «навести порядок в Праге». Активисты движения обеспокоены либеральными реформами Милоша Земана и увеличением количества баз НАТО в стране.

«Дорогой Владимир Владимирович! После успешно проведенной лично Вами операции по предотвращению государственного переворота в Казахстане и восстановлению Нурсултана Назарбаева во главе государства обратите, пожалуйста, свое внимание на Чехословакию. Вы посмотрите, что творит там этот негодяй Земан! Разрешил проводить еженедельно, тьфу, гей-парады эти проклятые, которые развращают нашу подрастающую молодежь. По чешскому телевизору один сплошной секс, насилие и наркотики. А танками и ракетами натовскими утыкана уже вся страна. Необходимо срочно навести порядок в Праге! Мы были там в 1968-м и просим снова отправить туда войска для восстановления советской власти» — говорится в обращении «Отрядов Путина».

«Отряды Путина» разработали план вторжения «Майдан» на основе карт 1968 года и передали его полномочному представителю президента в Южном федеральном округе. Активисты движения заявили, что при необходимости готовы лично принять участие в будущей интервенции.

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