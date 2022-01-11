«Не по собственному желанию»

До Казахстана войска ОДКБ никогда не применяли на территории страны-участницы, да еще и так масштабно. Что они могут делать там и что уже сделали — короткий эксплейнер «Новой».



Прибытие российских миротворцев ОДКБ в Казахстан. Снимок с видео. Министерство обороны РФ / ТАСС

Президент Казахстана объявил об успешном завершении миссии контингента Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Поэтапный вывод войск из страны начнется 13 января. Напомним, российские миротворцы отправились в Казахстан 6 января. О введении сил коллективной безопасности за день до этого попросил президент Касым-Жомарт Токаев — ради «помощи в преодолении террористической угрозы» на фоне беспорядков и общенациональных газовых протестов, вспыхнувших в стране 2 января. В понедельник, 10 января, на онлайн-конференции ОДКБ руководство стран — членов организации наконец-то раскрыло численность отправленного к соседям контингента. Что в Казахстане делали войска ОДКБ и на каких основаниях — в эксплейнере «Новой».

Кто и зачем создавал ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) появилась в 2002 году — в рамках пакта, подписанного за 10 лет до этого лидерами шести стран: России, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. К договору также присоединились Беларусь, Азербайджан и Грузия, вскоре последние две страны и Узбекистан из него вышли.

Сейчас состав ОДКБ выглядит так:

Россия

Армения

Беларусь

Казахстан

Кыргызстан

Таджикистан.

Подписавшие документ государства согласились поддерживать друг друга в случае угрозы суверенитету, безопасности, стабильности и территориальной целостности каждой из стран-участниц. Если кто-то из них столкнется с агрессией извне или вооруженным нападением незаконных формирований и бандгрупп, то остальные государства обязуются сразу же начать консультации, а затем предоставить любую помощь, включая военную.

Объявив протестующих «бандитами» или «боевиками», власти Казахстана фактически «включили» одно из положений устава ОДКБ, позволяющее призвать на помощь войска других стран.

«Если одно из государств-участников подвергнется агрессии, […] то это будет рассматриваться как агрессия против всех государств — участников настоящего Договора», — это основной принцип действия ОДКБ, схожий со статьей 5 договора НАТО.

У ОДКБ есть общий военный контингент — Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР). От РФ туда входят ивановская 98-я гвардейская воздушно-десантная дивизия и ульяновская 31-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада.

Кроме того, в систему коллективной безопасности включены миротворческие силы, Коллективные авиационные силы, а также региональные группы (как, например, в Беларуси). В группировки входят подразделения спецназначения, полиция, нацгвардия, спецслужбы и силы МЧС стран-участниц.

До Казахстана за помощью в ОДКБ недавно обращался Таджикистан. Минувшим летом руководство страны просило помочь с усилением охраны на границе с Афганистаном, территорию которого под контроль взяли боевики движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России).

Когда Токаев только попросил ввести силы ОДКБ в Казахстан из-за «внешней агрессии», было неизвестно, кто именно и в каком количестве отправится помогать казахстанскому президенту.

Кто, где и надолго ли

Спустя четыре дня после отправки первых миротворцев в Казахстан представители стран-участниц собрались на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. В режиме онлайн ситуацию с миротворцами обсуждали Токаев, российский президент Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Беларуси Александр Лукашенко и киргизский премьер Акылбек Жапаров.

Сроки пребывания миротворческого контингента в Казахстане на встрече никто четко так и не назвал. Никол Пашинян как лидер страны —председателя ОДКБ заявил, что войска вводятся на «ограниченный период времени» для охраны стратегических объектов страны.

Сейчас в Казахстане присутствуют 2300 (из 3600) миротворцев ОДКБ и 250 единиц техники, которые дислоцированы в Нур-Султане, Алматы и Алматинской области. Командный пункт находится в самом пострадавшем в результате протестов городе — Алматы. Это первая миротворческая миссия ОДКБ. По словам Токаева, она уже доказала свою эффективность.

Российские миротворцы взяли под охрану аэропорт Алматы, белорусские — аэродром Жетыген в Алматинской области, кыргызские — алматинскую ТЭЦ-2.

«Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», — сообщил Токаев.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщали, что число российских военных в Казахстане не превысит 5000 человек. При этом всего в распоряжении у КСОР ОДКБ находится 18 000 солдат и офицеров.

Рота витебских десантников из Беларуси заняла позиции на военном аэродроме Жетыген и в арсенале боеприпасов неподалеку от Алматы. Белорусские военные занимаются проверкой документов и досмотром людей и техники на пунктах пропуска. При этом на видео, распространенном белорусской армией, витебские десантники зачем-то проверяют документы у казахских полицейских.

Из Кыргызстана вылетели 150 миротворцев. С собой, как передает 24.kg, они привезли 8 единиц бронетанковой и 11 единиц автомобильной техники. Еще около 200 военных приехало в Казахстан из Таджикистана, более 100 — из Армении.

По официальным данным, контингент стран ОДКБ в подавлении протестов не участвовал. Такие функции миротворцев в целом не предусмотрены Договором о коллективной безопасности. В Кремле пока не рассматривают возможность постоянной дислокации миротворцев в Казахстане, даже на космодроме Байконур.

Будут ли подразделения сменяться на ротационной основе, как это происходит с российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, также неизвестно.

Токаев заявил, что в настоящее время конституционный порядок восстановлен, угрозы для безопасности страны предотвращены, ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях. «В органы полиции доставлено более 8000 лиц, проверяется их причастность к актам терроризма», — резюмировал он.

«Обеспечение видимого присутствия»: что миротворцы могут делать в Казахстане

В состав российского контингента входят подразделения ивановской 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, ульяновской 31-й отдельной бригады ВДВ, а также бойцы 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ. 45-я бригада считается одним из самых элитных подразделении в российских вооруженных силах: ее бойцы участвовали в обеих войнах в Чечне, были задействованы в ходе российско-грузинского конфликта 2008 года, в Сирии, а также во время российской операции по присоединению Крыма в 2014 году.

Согласно документам ОДКБ, миротворцы должны разминировать местность и объекты, пресекать нелегальную транспортировку боевой техники, оказывать медпомощь и создавать безопасную обстановку «путем обеспечения видимого присутствия» — словом, не предпринимать активных действий как войска.

ЕСТЬ ЖЕ НАГЛЯДНЫЙ ПРИМЕР! КАК СЛУЖАТ РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ?

В Казахстане перед миротворцами от ОДКБ стояли довольно практичные задачи: например, российские военные провожали в аэропорт застрявших в Алматы россиян, обеспечивали их возвращение на родину. Военным удалось эвакуировать на родину почти 1500 человек (из 1600 желающих) — они улетели самолетами военно-транспортной авиации.

Что еще обсуждали на внеочередной сессии ОДКБ?

После выступления Токаева и генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности Станислава Зася слово взял Александр Лукашенко, занимающий кресло президента Беларуси.

Вспомнив Афганистан, Сирию, Ливию и Беларусь, он призвал наращивать потенциал сил ОДКБ.

«Нельзя допускать выставления миротворческого контингента как оккупантов. Мы видим, такие попытки уже предпринимаются. Мы никакие не оккупанты, мы не пришли туда по собственному желанию», — пояснил он.

Лукашенко предупредил, что казахстанский сценарий может повториться и в Узбекистане, который в 2012 году окончательно вышел из организации. «Уроки, о которых здесь много говорили, должны извлечь [все], простите за это, и прежде всего Узбекистан. Если эти уроки не будут извлечены, по нашей информации, их взгляды [террористов] уже брошены на Узбекистан», — сказал он.

Тему угроз из-за границы в ходе сессии поднял и Владимир Путин, который считает, что в Казахстане применялись «майданные технологии».

«События в Казахстане — это не первая и не последняя попытка вмешаться извне. […] Мы показали, что не позволим раскачивать ситуацию у себя дома, реализовывать сценарии цветных революций».

Александра Новикова, старший корреспондент

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