Мнение: Наедине с Ту-144Д

Интересное интервью с интересным человеком.

Алексей Амелюшкин, инженер КБ Туполева, который долгие годы занимается хранением самолетов Ту-144, которые стоят в Жуковском. Одной из главных целей хранителя Ту-144 является превращение этих машин в памятник и музей.

Сами машины безусловно являются технологическими памятниками достижений отечественной авиации и конечно должны быть сохраены.

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