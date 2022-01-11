Мнение: Наедине с Ту-144Д
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Интересное интервью с интересным человеком.
Алексей Амелюшкин, инженер КБ Туполева, который долгие годы занимается хранением самолетов Ту-144, которые стоят в Жуковском. Одной из главных целей хранителя Ту-144 является превращение этих машин в памятник и музей.
Сами машины безусловно являются технологическими памятниками достижений отечественной авиации и конечно должны быть сохраены.
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Источник: Colonel Cassad
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