В Украине почти в два раза сократились темпы строительства “зеленых” электростанций на фоне скандалов с выплатами инвесторам

“В частности, в 2021 году в Украине построено 359 МВт мощностей ветроэлектростанций, 286 МВт промышленных солнечных электростанций, 18 МВт домашних электростанций, 43 на биомассе, 20 биогазе и 4 МВт малых гидроэлектростанций. Кроме того сообщается, что в декабре 2021 года в Украине было введено в эксплуатацию 22 МВт мощностей “зеленых” электростанций, что является наименьшим показателем за весь год”, – отмечает агентство.

Общая мощность зеленых электростанций в Украине на конец 2021 года составляет 8451 МВт.

Контекст:

Европейский банк реконструкции и развития 7 ноября инвестировал в облигации НЭК “Укрэнерго” $75 млн, чтобы компания смогла выплатить долги производителям электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации “Обозревателя”, вечером 13 ноября Кабмин на уровне “Ощадбанка” заблокировал погашение долгов перед “зелеными” инвесторами на сумму 19,3 млрд грн.

После действий с деньгами со стороны ГП “Гарантированный покупатель” упали котировки еврооблигаций НЭК “Укрэнерго” и суверенные кредитные показатели государства Украина.

“Обозреватель” писал, что 15 ноября выплаты получили все компании, кроме ДТЭК ВИЭ.

Компания ДТЭК ВИЭ заявила о дискриминации в погашении задолженности перед предприятиями “зеленой” генерации и потребовала проведения немедленного расследования действий должностных лиц. ДТЭК ведет подготовку к юридической защите своих прав и возмещению ущерба, нанесенного компании и инвесторам в результате махинаций правительства с распределением средств европейских кредитов.

Народный депутат от “Батьківщини”, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко сообщил, что руководитель государственного предприятия “Гарантированный покупатель” Андрей Пилипенко имеет коррупционный конфликт интересов – прямо и косвенно владеет рядом предприятий в сфере “зеленой” энергетики.

Кабинет Министров назначил Пилипенко на должность на заседании 9 декабря 2021 года. В тот же день правительство освободило от исполнения обязанностей директора Вадима Улиду. 13 декабря первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Власенко представил нового руководителя государственного предприятия “Гарантированный покупатель”, сообщил сайт ГП.

О том, что Улида написал заявление об увольнении, сообщил 30 ноября сайт госпредприятия. Об отставке он попросил на фоне скандала с выплатами долгов перед производителями “зеленой” электроэнергии. Министр энергетики Украины Герман Галущенко представил Улиду коллективу 15 ноября, он был назначен на должность 13 ноября 2021 года.

13 ноября в Кабинете Министров Украины заявили, что увольнение предыдущего руководителя государственного предприятия “Гарантированный покупатель” Константина Петриковца связано с его “непрофессионализмом и нанесением предприятию убытка”. Петриковец обещал обжаловать свое увольнение. По его словам, он был уволен за отказ выполнять “незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников”.

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